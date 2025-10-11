Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

प्रतापगढ़ में खुली खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल, चॉकलेट बर्फी खाने से 3 लोगों की तबीयत खराब

Pratapgarh News: ऱाजस्थान के प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है. गांधी चौराहे स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार से खरीदी गई चॉकलेट बर्फी खाने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की तबीयत बिगड़ने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है. घटना ने न सिर्फ मिलावटी मिठाइयों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि फूड इंस्पेक्टर और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत व वसूली के आरोप भी तेज हो गए हैं. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Oct 11, 2025, 01:41 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 01:41 PM IST

Trending Photos

दिवाली पर मिठास घोल देंगी राजस्थान की ये मिठाइयां, स्वाद ऐसा कि मेहमान पूछते रह जाएं रेसिपी!
7 Photos
rajasthani famous sweets

दिवाली पर मिठास घोल देंगी राजस्थान की ये मिठाइयां, स्वाद ऐसा कि मेहमान पूछते रह जाएं रेसिपी!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की शादियों में आटा-साटा प्रथा की कहानी
7 Photos
Rajasthan Rituals

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की शादियों में आटा-साटा प्रथा की कहानी

बारिश के बाद अब राजस्थान पर ठंड का अटैक, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया नया अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

बारिश के बाद अब राजस्थान पर ठंड का अटैक, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया नया अलर्ट

राजस्थान की जनता को बड़ा तोहफा, अब हर गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार!
7 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान की जनता को बड़ा तोहफा, अब हर गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार!

प्रतापगढ़ में खुली खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल, चॉकलेट बर्फी खाने से 3 लोगों की तबीयत खराब


Pratapgarh News: दीपावली जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है. गांधी चौराहे स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार से खरीदी गई चॉकलेट बर्फी खाने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की तबीयत बिगड़ने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है. घटना ने न सिर्फ मिलावटी मिठाइयों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि फूड इंस्पेक्टर और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत व वसूली के आरोप भी तेज हो गए हैं.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सैंपल की रिपोर्ट 14 दिन बाद आएगी, यानी तब तक सैकड़ों किलो मिलावटी मिठाई और खाद्य पदार्थ त्योहारों में बिक चुके होंगे. प्रशासन की लापरवाही और फूड विभाग की ढीली कार्रवाई पर अब जनता खुलकर सवाल उठा रही है.


दुकानदार ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया
प्रतापगढ़ शहर ने स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही उजागर हुई है. शुक्रवार शाम को बंबोरी निवासी गजेंद्र टेलर गांधी चौराहे स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार से चॉकलेट बर्फी खरीदकर घर लाया. घर पर उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी ने मिठाई का सेवन किया. मिठाई खाने के कुछ ही देर बाद तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी. परिजनों ने तत्काल उन्हें बंबोरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया. स्वास्थ्य लाभ के बाद गजेंद्र टेलर ने बुधवार को दुकानदार से शिकायत की, लेकिन दुकानदार ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया. इसके बाद राष्ट्रीय गो सेवा हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल मोदी ने मामले की शिकायत फूड इंस्पेक्टर सुनील पामेचा से की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


छोटे दुकानदारों को डराकर सैंपलिंग के नाम पर परेशान किया जाता
शिकायत मिलते ही फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और दुकान का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान चॉकलेट बर्फी, मावा और पनीर के सैंपल लिए गए. इस दौरान कुछ मिठाइयों में एक्सपायरी डेट पार होना और खराब सामग्री पाई गई. फूड इंस्पेक्टर सुनील पामेचा ने बताया कि दुकानदार को नोटिस दिया गया है. अगर 7 दिन में सुधार नहीं किया गया, तो दुकान का लाइसेंस निरस्त कर बंद करवाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जिले में निरीक्षण कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन अधिकारियों की कमी के कारण कुछ दुकानें जांच से छूट जाती हैं. वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने फूड इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि फूड इंस्पेक्टर बड़े मिठाई व्यापारियों और तेल व्यवसायियों पर कार्रवाई नहीं करते, बल्कि उनसे अवैध वसूली करते हैं. नागरिकों ने आरोप लगाया कि छोटे दुकानदारों को डराकर सैंपलिंग के नाम पर परेशान किया जाता है, जबकि असली मिलावटखोर बच निकलते हैं. इस पर सफाई देते हुए फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा कार्रवाई हमारे क्षेत्र में हो रही है, लेकिन हर सैंपल फेल हो रहा है क्योंकि व्यापारी खुद घटिया सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं.

सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है. जब फूड सैंपल की रिपोर्ट आने में 14 से 15 दिन का समय लगता है, तो त्योहारों के सीजन में तब तक कितनी मिलावटी मिठाइयाँ आम जनता के घरों तक पहुंच चुकी होंगी?

शहर में दीपावली के ठीक पहले इस घटना ने प्रशासन और खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गहरा संदेह खड़ा कर दिया है. लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे धरने पर बैठेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news