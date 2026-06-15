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प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 33 किलो डोडाचूरा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने विशेष रूप से तैयार किए गए गुप्त पार्टीशन में छिपाकर ले जाया जा रहा 33 किलो 280 ग्राम अफीम डोडाचूरा जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 15, 2026, 02:32 PM|Updated: Jun 15, 2026, 02:32 PM
प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 33 किलो डोडाचूरा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत थाना धरियावद पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने विशेष रूप से तैयार किए गए गुप्त पार्टीशन में छिपाकर ले जाया जा रहा 33 किलो 280 ग्राम अफीम डोडाचूरा जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप तथा स्कॉर्टिंग कर रही मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है. जब्त डोडाचूरा की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है. जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में 14 जून को यह कार्रवाई की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि देवगढ़ की ओर से एक काली होंडा मोटरसाइकिल और उसके पीछे एक बोलेरो पिकअप संदिग्ध सामग्री लेकर आ रही है.

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सूचना मिलने पर पिपलिया नहर पुलिया पर नाकाबंदी की गई. पुलिस को देखकर वाहन चालक रास्ता बदलकर महुडीखेड़ा मार्ग की ओर भाग निकले, जिनका पीछा किया गया. पीछा करने पर नलामहुडीखेड़ा वन क्षेत्र के पास दोनों वाहन छोड़कर चालक जंगल की ओर भाग गए. पुलिस ने घेराबंदी कर मोटरसाइकिल चालक उमेश लबाना (23) निवासी करमदीखेड़ा थाना रठांजना को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पिकअप चालक फरार हो गया.

पूछताछ में फरार आरोपी की पहचान अरविंद लबाना के रूप में हुई. पिकअप की तलाशी के दौरान उसके फर्श के नीचे लकड़ी की प्लाई से ढका विशेष आयताकार पार्टीशन मिला, जिसमें अफीम डोडाचूरा छिपाकर रखा गया था. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा फरार आरोपी की तलाश जारी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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