/प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 33 किलो डोडाचूरा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

राज्य चुनें
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत थाना धरियावद पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने विशेष रूप से तैयार किए गए गुप्त पार्टीशन में छिपाकर ले जाया जा रहा 33 किलो 280 ग्राम अफीम डोडाचूरा जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप तथा स्कॉर्टिंग कर रही मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है. जब्त डोडाचूरा की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है. जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में 14 जून को यह कार्रवाई की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि देवगढ़ की ओर से एक काली होंडा मोटरसाइकिल और उसके पीछे एक बोलेरो पिकअप संदिग्ध सामग्री लेकर आ रही है.
सूचना मिलने पर पिपलिया नहर पुलिया पर नाकाबंदी की गई. पुलिस को देखकर वाहन चालक रास्ता बदलकर महुडीखेड़ा मार्ग की ओर भाग निकले, जिनका पीछा किया गया. पीछा करने पर नलामहुडीखेड़ा वन क्षेत्र के पास दोनों वाहन छोड़कर चालक जंगल की ओर भाग गए. पुलिस ने घेराबंदी कर मोटरसाइकिल चालक उमेश लबाना (23) निवासी करमदीखेड़ा थाना रठांजना को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पिकअप चालक फरार हो गया.
यह भी पढे़ं- नारसिंह माता मंदिर के दान पात्र से लाखों की चोरी, हनुमान मंदिर में भी चोरों ने तोड़े ताले
पूछताछ में फरार आरोपी की पहचान अरविंद लबाना के रूप में हुई. पिकअप की तलाशी के दौरान उसके फर्श के नीचे लकड़ी की प्लाई से ढका विशेष आयताकार पार्टीशन मिला, जिसमें अफीम डोडाचूरा छिपाकर रखा गया था. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा फरार आरोपी की तलाश जारी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!