प्रतापगढ़ में 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत 5KG गांजा बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना धोलापानी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 किलोग्राम गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

प्रतापगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है. धोलापानी थानाधिकारी प्रवीण कुमार चारण ने बताया कि 31 मार्च को पीलीखेड़ा-धानावेजी रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी. इसी दौरान एक व्यक्ति हाथ में दो सफेद प्लास्टिक के कट्टे लेकर आता दिखाई दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस टीम को उस पर संदेह हुआ, जिसपर उसे रोककर पूछताछ की गई. पूछताछ में उसने अपना नाम धन्ना पुत्र रामा मीणा उम्र 68 वर्ष निवासी मोतीपुरा फला, पीलीखेड़ा थाना धोलापानी बताया. तलाशी लेने पर उसके कब्जे में लिए गए दोनों कट्टों में अवैध गांजा पाया गया.

पुलिस द्वारा जब गांजे का वजन किया गया, तो कुल 5 किलोग्राम होना सामने आया. आरोपी द्वारा बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के गांजा अपने कब्जे में रखकर परिवहन किया जा रहा था. इसपर पुलिस ने मौके पर ही अवैध गांजा जब्त कर आरोपी धन्ना मीणा को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ थाना धोलापानी में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.