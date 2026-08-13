/प्रतापगढ़ में चंडी माता पुलिया पर तेज बहाव में बहा 50 वर्षीय व्यक्ति, तलाश जारी

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में छोटीसादड़ी क्षेत्र के अंबावली स्थित चंडी माता पुलिया पर बुधवार को तेज बहाव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति बह गया. सियाखेड़ी निवासी रामलाल मीणा पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया.

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने दो घंटे से अधिक समय तक तलाश अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका. अंधेरा होने और तेज बहाव के कारण सुरक्षा को देखते हुए अभियान रोकना पड़ा. गुरुवार सुबह 7 बजे से रामलाल मीणा की तलाश के लिए दोबारा रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.

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बहाव की चपेट में आकर बहा शख्स

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चंडी माता पुलिया पर पानी का बहाव तेज था. लोगों ने रामलाल मीणा को तेज बहाव में आगे जाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह आगे चला गया और पानी के बहाव की चपेट में आकर बह गया. घटना की सूचना मिलते ही धोलापानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की. प्रतापगढ़ और धरियावद से रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंचीं. टीमों ने पानी के तेज बहाव वाले क्षेत्र में करीब दो घंटे से अधिक समय तक सर्च ऑपरेशन चलाया. JCB की मदद से भी संभावित स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन रामलाल मीणा का कोई सुराग नहीं मिला.

मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद

मौके पर एसडीएम यतींद्र पोरवाल, तहसीलदार रूपेश मेघवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और रेस्क्यू अभियान की निगरानी की. तेज बहाव के चलते टीमों को तलाश के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू टीमों की सुरक्षा को देखते हुए अभियान रोक दिया गया. परिजन और ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे और रामलाल मीणा के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं.

