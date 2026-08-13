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प्रतापगढ़ में चंडी माता पुलिया पर तेज बहाव में बहा 50 वर्षीय व्यक्ति, तलाश जारी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के छोटीसादड़ी क्षेत्र के अंबावली स्थित चंडी माता पुलिया पर तेज पानी के बहाव में 50 वर्षीय रामलाल मीणा बह गए. रामलाल को लोगों ने तेज बहाव में जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह पानी की चपेट में आ गए. सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं और तलाश अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 13, 2026, 07:08 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 07:08 PM IST
प्रतापगढ़ में चंडी माता पुलिया पर तेज बहाव में बहा 50 वर्षीय व्यक्ति, तलाश जारी
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में छोटीसादड़ी क्षेत्र के अंबावली स्थित चंडी माता पुलिया पर बुधवार को तेज बहाव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति बह गया. सियाखेड़ी निवासी रामलाल मीणा पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया.

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने दो घंटे से अधिक समय तक तलाश अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका. अंधेरा होने और तेज बहाव के कारण सुरक्षा को देखते हुए अभियान रोकना पड़ा. गुरुवार सुबह 7 बजे से रामलाल मीणा की तलाश के लिए दोबारा रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.

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बहाव की चपेट में आकर बहा शख्स

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चंडी माता पुलिया पर पानी का बहाव तेज था. लोगों ने रामलाल मीणा को तेज बहाव में आगे जाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह आगे चला गया और पानी के बहाव की चपेट में आकर बह गया. घटना की सूचना मिलते ही धोलापानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की. प्रतापगढ़ और धरियावद से रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंचीं. टीमों ने पानी के तेज बहाव वाले क्षेत्र में करीब दो घंटे से अधिक समय तक सर्च ऑपरेशन चलाया. JCB की मदद से भी संभावित स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन रामलाल मीणा का कोई सुराग नहीं मिला.

मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद

मौके पर एसडीएम यतींद्र पोरवाल, तहसीलदार रूपेश मेघवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और रेस्क्यू अभियान की निगरानी की. तेज बहाव के चलते टीमों को तलाश के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू टीमों की सुरक्षा को देखते हुए अभियान रोक दिया गया. परिजन और ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे और रामलाल मीणा के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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