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हादसा या कुछ और... सड़क किनारे मिला वृद्ध का शव, मौत पर सस्पेंस बरकरार

Pratapgarh Crime: प्रतापगढ़ जिले में हथुनिया थाना सर्कल क्षेत्र में सड़क किनारे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा मिला और पास में उसकी मोटरसाइकिल भी गिरी हुई मिली.

Edited byAman SinghUpdated byAman Singh
Published: Apr 18, 2026, 06:30 PM|Updated: Apr 18, 2026, 06:30 PM
हादसा या कुछ और... सड़क किनारे मिला वृद्ध का शव, मौत पर सस्पेंस बरकरार
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Pratapgarh Crime: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हथुनिया थाना सर्कल क्षेत्र में एक वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी शनिवार सुबह तब लगी, जब राहगीरों ने सड़क किनारे एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में पड़ा देखा और पास में उसकी मोटरसाइकिल भी गिरी हुई मिली.

हथुनिया सीआई उदयवीर सिंह के अनुसार, कुलथाना-मंडावरा रोड पर सुबह सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. वहां पड़े व्यक्ति की पहचान झुझार सिंह (62) पुत्र गोपाल सिंह सिसोदिया निवासी बेडमा थाना अरनोद के रूप में हुई. परिजनों ने बताया कि झुझार सिंह शुक्रवार शाम को अपने गांव बेडमा से बरखेड़ी में रिश्तेदारी के एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे.

शादी में शामिल होने के बाद देर रात वह वापस अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. एएसआई रामचंद्र ने बताया कि मृतक के बेटे शिवराज सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. मृतक के परिवार में दो बेटे हैं और वह खेती-बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते थे. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

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