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प्रतापगढ़ में अपने ही कुएं में गिरा 65 वर्षीय बुजुर्ग, SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें तलाश में जुटीं

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के झांकर गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग अपने ही करीब 60-70 फीट गहरे कुएं में गिर गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा. बुजुर्ग की तलाश के लिए SDRF और सिविल डिफेंस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 30, 2026, 02:12 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 02:12 PM IST
प्रतापगढ़ में अपने ही कुएं में गिरा 65 वर्षीय बुजुर्ग, SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें तलाश में जुटीं
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र के झांकर गांव में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 65 वर्षीय बुजुर्ग अपने ही कुएं में गिर गया. जानकारी के अनुसार वालू पिता मांगीलाल मीणा, निवासी झांकर अपने कुएं में गिर गए. कुएं की गहराई करीब 60 से 70 फीट बताई जा रही है.

प्रशासन की मौजूदगी में रेस्क्यू अभियान शुरू

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घटना की सूचना मिलते ही अरनोद थाना अधिकारी शिवलाल मीणा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. प्रशासन की मौजूदगी में बुजुर्ग की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू करवाया गया. कुएं की गहराई अधिक होने के कारण एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. वहीं प्रतापगढ़ से सिविल डिफेंस की टीम भी झांकर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई.

बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी

रेस्क्यू टीमों की ओर से सुरक्षा उपकरणों की मदद से कुएं में बुजुर्ग की तलाश की जा रही है. टीमों द्वारा लगातार अभियान चलाकर बुजुर्ग का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. खबर लिखे जाने तक बुजुर्ग का पता नहीं चल पाया था और तलाश अभियान जारी था. प्रशासन, पुलिस और बचाव दल की टीमें मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

कोटा के बूंदी के तालेड़ा कस्बे में 12वीं कक्षा के छात्र प्रदीप प्रजापति की सांप के काटने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि 28 अगस्त की रात प्रदीप घर में पलंग पर सो रहा था, इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया. परिजनों को घटना का पता चला, तो उन्होंने सांप को मौके पर ही मार दिया और प्रदीप को गंभीर हालत में कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उसकी मौत हो गई.

मृतक के पिता ब्रह्मानंद प्रजापति ने बताया कि प्रदीप उनका इकलौता बेटा था और तालेड़ा में 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था. बेटे की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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