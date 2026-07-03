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प्रतापगढ़ कॉलेज में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ ABVP का प्रदर्शन, मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुल्क वृद्धि सहित पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा. परिषद कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि देने की कामना के साथ यज्ञ किया.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jul 03, 2026, 09:14 PM|Updated: Jul 03, 2026, 09:14 PM
प्रतापगढ़ कॉलेज में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ ABVP का प्रदर्शन, मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
Image Credit: Pratapgarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुल्क वृद्धि सहित पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा.

परिषद कार्यकर्ताओं ने कॉलेज गेट पर किया यज्ञ

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परिषद कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करने की कामना के साथ यज्ञ का आयोजन किया. नगर संयोजक सुदर्शन शर्मा ने बताया कि सेमेस्टर प्रणाली के तहत वर्ष में दो बार शुल्क वसूला जा रहा है और परीक्षा, नामांकन सहित अन्य शुल्कों में की गई बढ़ोतरी से जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

शुल्क वृद्धि वापस लेने समेत पांच सूत्रीय मांगें

परिषद ने शुल्क वृद्धि वापस लेने, जिले के सभी आठ राजकीय महाविद्यालयों का नाम जनजातीय महापुरुषों के नाम पर रखने, छात्राओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने तथा नए विषय शुरू करने की मांग उठाई. विभाग संयोजक विशाल डांगी ने कहा कि पूर्व में विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

भूख हड़ताल और चक्का जाम की चेतावनी

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भूख हड़ताल और चक्का जाम जैसे आंदोलनात्मक कदम भी उठाए जाएंगे. इस दौरान विभाग संयोजक विशाल डांगी, जिला संयोजक प्रशांत खत्री, प्रांत कार्यसमिति सदस्य दीपशिखा कुमावत सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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