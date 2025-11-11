प्रतापगढ़ में ABVP छात्रों का विरोध प्रदर्शन, विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश, परीक्षा और परिणामों में हो रही अनियमितताओं के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया.
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश, परीक्षा और परिणामों में हो रही अनियमितताओं के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. नाराज विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर का घेराव करते हुए मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.
एबीवीपी की इकाई अध्यक्ष दीपशिखा कुमावत ने बताया कि सेमेस्टर प्रणाली लागू होने से विद्यार्थियों पर फीस का बोझ बढ़ गया है. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण विद्यार्थी हर छह माह में फीस जमा करने में असमर्थ हैं. उन्होंने मांग की है कि सेमेस्टर फीस में कमी की जाए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें.
इकाई सचिव रवि मीणा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन समय पर अंकतालिका और स्थानांतरण प्रमाणपत्र महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं कराता, जिससे विद्यार्थियों को प्रवेश और अन्य प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. विद्यार्थियों की मांग है कि सेमेस्टर फीस में कमी की जाए, समय पर अंकतालिका उपलब्ध कराई जाए, टी.सी. समय पर महाविद्यालय में दी जाए.
जिला संयोजक विशाल डांगी ने बताया कि प्रतापगढ़ के दो प्रमुख महाविद्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर कई विषयों की कमी है. उन्होंने मांग की कि एम.एससी. में वनस्पति शास्त्र, गणित और भौतिक विज्ञान तथा कन्या महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी विषय प्रारंभ किए जाएं.
प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्राचार्य ने छात्रों से वार्ता कर दस दिन में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया. चेतावनी देते हुए विद्यार्थी परिषद ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा.
