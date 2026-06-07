/ईद की रात घर में घुसकर किया था हमला, 3 महीने बाद पुलिस ने दबोचा आरोपी

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करीब तीन माह से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर जब्त कर ली है. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में की गई.

थानाधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि गठित पुलिस टीम ने आरोपी सकील उर्फ शकील दुल्हा उर्फ मोतु पुत्र अब्दुल सलाम निवासी कोटड़ी को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, 20 मार्च को शाहरूख उर्फ राजा पुत्र असलम खान पठान निवासी कोटड़ी ने थाना कोटड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी माता के निधन के बाद ईद के अवसर पर उसका छोटा भाई सद्दाम घर आया हुआ था. उसी रात सकील उर्फ दुल्हा और रेहान खान धारदार चाकू लेकर उनके घर पहुंचे और घर में घुसकर सद्दाम पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में सद्दाम गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए थे.

परिजनों ने पुलिस को बताया था कि सद्दाम और आरोपियों के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं था. इसके बावजूद उसपर हमला किया गया. मामले में थाना कोटड़ी पर बीएनएस की धारा 109(1) एवं 331(6) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सह-आरोपी रेहान खान को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया था, जबकि मुख्य आरोपी सकील उर्फ शकील दुल्हा उर्फ मोतु लगातार फरार चल रहा था.

पुलिस टीम ने लगातार तलाश और तकनीकी अनुसंधान के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर जब्त कर ली गई. गिरफ्तार आरोपी सकील उर्फ शकील दुल्हा उर्फ मोतु पुत्र अब्दुल सलाम (47) निवासी कोटड़ी थाना कोटड़ी, जिला प्रतापगढ़ का है. पुलिस मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई कर रही है.