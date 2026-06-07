Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Pratap Gargh
  • /ईद की रात घर में घुसकर किया था हमला, 3 महीने बाद पुलिस ने दबोचा आरोपी

ईद की रात घर में घुसकर किया था हमला, 3 महीने बाद पुलिस ने दबोचा आरोपी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के कोटड़ी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करीब तीन माह से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 07, 2026, 09:32 PM|Updated: Jun 07, 2026, 09:32 PM
ईद की रात घर में घुसकर किया था हमला, 3 महीने बाद पुलिस ने दबोचा आरोपी
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करीब तीन माह से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर जब्त कर ली है. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में की गई.

थानाधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि गठित पुलिस टीम ने आरोपी सकील उर्फ शकील दुल्हा उर्फ मोतु पुत्र अब्दुल सलाम निवासी कोटड़ी को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, 20 मार्च को शाहरूख उर्फ राजा पुत्र असलम खान पठान निवासी कोटड़ी ने थाना कोटड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी माता के निधन के बाद ईद के अवसर पर उसका छोटा भाई सद्दाम घर आया हुआ था. उसी रात सकील उर्फ दुल्हा और रेहान खान धारदार चाकू लेकर उनके घर पहुंचे और घर में घुसकर सद्दाम पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में सद्दाम गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए थे.

परिजनों ने पुलिस को बताया था कि सद्दाम और आरोपियों के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं था. इसके बावजूद उसपर हमला किया गया. मामले में थाना कोटड़ी पर बीएनएस की धारा 109(1) एवं 331(6) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सह-आरोपी रेहान खान को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया था, जबकि मुख्य आरोपी सकील उर्फ शकील दुल्हा उर्फ मोतु लगातार फरार चल रहा था.

पुलिस टीम ने लगातार तलाश और तकनीकी अनुसंधान के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर जब्त कर ली गई. गिरफ्तार आरोपी सकील उर्फ शकील दुल्हा उर्फ मोतु पुत्र अब्दुल सलाम (47) निवासी कोटड़ी थाना कोटड़ी, जिला प्रतापगढ़ का है. पुलिस मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जैसलमेर कलेक्टर की ID हुई हैक, 12वीं पास युवक ने बनाया था करोड़ों की ठगी का प्लान

झुंझुनूं में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, शादी के अगले दिन जेवर-नकदी लेकर फरार

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

कोटा में रिश्ते हुए फिर शर्मसार, दादा ने 9 साल की पोती का 5-6 साल तक किया यौन शोषण

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

बाढ़ आए तो कौन बचाएगा जयपुर? सिर्फ 21 वॉलिंटियर्स पर टिकी 80 लाख की जिम्मेदारी!

25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट ने मचाया तहलका

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

बाड़मेर में बुलडोजर कार्रवाई पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

राजस्थान में 18 जून को इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

Barmer: 4 जुलाई को राजस्थान आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण!

दौसा में गश्त के दौरान पुलिस वाहन हादसे का शिकार, तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से 3 पुलिसकर्मी घायल

फिटनेस जांच को लेकर कड़े नियम लागू, अब 180 दिन में पास नहीं तो कबाड़ घोषित होगी आपकी गाड़ी

कार में मिला दलित युवक का शव, जातिसूचक गालियों के आरोप से मामला गरमाया, बीडीके अस्पताल के बाहर धरना शुरू

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने का मन है? पहले जान लें नया खर्च नियम, सरपंच से पार्षद तक का बदल गया है पूरा गणित

बारिश से 50 मिनट में ही बहने लगा चूरू, 6-7 जगहों पर सड़कें लबालब, मानसून अभी बाकी

Jaipur: 8 दिन से लापता महिला का कुएं में मिला शव, पैर कटे हुए और चांदी के कड़े गायब

'अब और नहीं चलेगा TET का नियम!' दौसा में सड़क पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, उठाई बड़ी मांग

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

प्रतापगढ़ में ट्रेन का सफल ट्रायल, जलोदा जागीर से बड़ी सादड़ी तक लगाई दौड़, हजारों लोगों ने किया स्वागत

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

बाड़मेर में नर्सिंग स्टाफ की गेट मीटिंग शुरू, मांगों पर अब तक नहीं बनी सहमति

झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

झुंझुनूं में अन्नपूर्णा रसोई का बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही फोटो से काटे गए कूपन, 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट

Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार

7वें दिन भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, हिंगलाज माता दर्शन के बाद से गायब

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

TAGS:
Pratapgarh news
Rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारिश ने खोल दी पोल, झुंझुनूं की सड़कें बनीं दरिया, गांधी चौक में बाढ़ जैसे हालात!
Jhunjhunu News
2
Jodhpur News
3
Jodhpur News
4
Jaipur News
5
Rajasthan News