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प्रतापगढ़ में 2 साल से फरार इनामी आरोपी ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत गिरफ्तार, धारदार हथियार भी बरामद

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में अरनोद थाना पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश के एनडीपीएस एक्ट मामले में दो साल से फरार 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी दशरथ मीणा को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से एक अवैध धारदार हथियार भी बरामद हुआ है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Jul 24, 2026, 05:51 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 05:51 PM IST
प्रतापगढ़ में 2 साल से फरार इनामी आरोपी ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत गिरफ्तार, धारदार हथियार भी बरामद
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की अरनोद थाना पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश के एनडीपीएस एक्ट के मामले में पिछले दो वर्षों से फरार चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी दशरथ मीणा को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है.

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इसकी सूचना नारकोटिक्स सेल इंदौर को दे दी गई है. पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में अरनोद थाना प्रभारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की.

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अप्रैल 2024 में NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला

पुलिस के अनुसार, 21 अप्रैल 2024 को नारकोटिक्स सेल इंदौर ने फराज खान निवासी देवल्दी के कब्जे से 154 ग्राम ब्राउन शुगर, एक अवैध पिस्टल, मैगजीन और एक जिंदा कारतूस बरामद कर एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.

जांच के दौरान सामने आया कि बरामद मादक पदार्थ और अवैध हथियार अरनोद थाना क्षेत्र के पंडुनी निवासी दशरथ मीणा से लाए गए थे. इसके बाद आरोपी फरार हो गया और उप पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स सेल इंदौर ने उसपर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

दो साल बाद आरोपी गिरफ्तार

अरनोद थाना पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी. 23 जुलाई 2026 को सूचना मिली कि आरोपी अपने घर आया हुआ है. पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध धारदार हथियार भी बरामद हुआ. इस संबंध में अलग से मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान दशरथ मीणा (25) निवासी पंडुनी थाना अरनोद जिला प्रतापगढ़ के रूप में हुई है. पुलिस अब आरोपी को मध्यप्रदेश पुलिस को सुपुर्द करने की प्रक्रिया में जुटी है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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