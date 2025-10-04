प्रतापगढ़ में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 44 किलो से ज्यादा अफीम और डोडा-चूरा संग 3 अरेस्ट

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 44 किलो 580 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही एक कार और उसको एस्कॉर्टिंग कर रही दूसरी कार को भी जब्त कर लिया है.
Pratapgarh News: जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 44 किलो 580 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही एक कार और उसको एस्कॉर्टिंग कर रही दूसरी कार को भी जब्त कर लिया है. बरामद अफीम डोडा चूरा की कीमत 6 लाख 67 हजार रुपये बताई जा रही है.
नाकाबंदी में धरे गए
देवगढ़ थाना अधिकारी नगजी राम ने बताया कि जिले में एसपी बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुंगा तालाब चौकी के सामने नाकाबंदी की जा रही थी तभी प्रतापगढ़ की ओर से एक कार आती हुई दिखाई दी, जिसको रोका गया कार में दो युवक सवार थे, जो पुलिस टीम को देखकर घबरा गए. पूछताछ में उन्होंने अपने नाम कोटडी निवासी राहुल कुमावत और धर्मेंद्र प्रजापत बताए.
कार में अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था
उन्होंने बताया कि उनके पीछे एक कार आ रही है, जिसकी वह एस्कॉर्टिंग कर रहे हैं. उसमें अफीम डोडा चूरा भरा हुआ है. इतने में एक कार प्रतापगढ़ की ओर से तेज गति से आती हुई नजर आई. सामने पुलिस नाकाबंदी देखकर कार में सवार व्यक्ति ने वाहन को खड़ा कर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया, कार की तलाशी ली गई तो उसमें तीन कट्टों में 44 किलो 580 ग्राम अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था.
पूछताछ में कार चालक ने अपना नाम जोधपुर निवासी मुकेश जाट बताया, इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अफीम डोडा चूरा और तस्करी के काम में ली जा रही कार और उसको एस्कॉर्ट कर रही कार को भी जब्त कर लिया.पुलिस ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है. मामले की जांच जारी है.
