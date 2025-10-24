अंबा माता मेले में 7 किलो खराब पोहा कराया गया नष्ट, खाद्य सुरक्षा टीम का सख्ती



Pratapgarh News : प्रतापगढ़ जिले में चल रहे अंबा माता मेले के दौरान आमजन को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा टीम ने मेले में औचक निरीक्षण किया.

यह कार्रवाई जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीवराज मीणा के निर्देशन में की गई.

टीम ने मेले में विभिन्न नाश्ते व खाद्य सामग्री विक्रेताओं जैसे पकौड़ी, पानी पताशा, आइसक्रीम, चाय, जलेबी, कचौरी, समोसा, पोहा आदि बेचने वालों की दुकानों का निरीक्षण किया.

इस दौरान दुकानों की साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था की गहन जांच की गई.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार पामेचा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानदारों द्वारा दूषित और खराब पोहा बेचे जाने की जानकारी मिली, जिस पर लगभग 7 किलो खराब पोहा मौके पर ही नष्ट कराया गया.

उन्होंने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि सभी खाद्य सामग्री को ढककर रखें, डस्टबिन का उपयोग करें और ग्राहकों को स्वच्छ एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ ही परोसें.

टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि मेले में बढ़ती भीड़ और खाद्य पदार्थों की अधिक खपत को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. ऐसे में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पामेचा ने कहा, जनस्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है. मेले के दौरान टीम द्वारा इस तरह के निरीक्षण और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि कोई भी व्यक्ति अस्वच्छ या दूषित भोजन से बीमार न पड़े.

