/प्रतापगढ़ पहुंचे अशोक गहलोत, दिवाक माता के दर्शन के बाद जन आक्रोश महारैली को किया संबोधित

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को दिवाक माता के दर्शन किए और इसके बाद कांग्रेस की ओर से आयोजित जन आक्रोश महारैली के समापन अवसर पर सभा को संबोधित किया. गहलोत करीब 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से दिवाक माता पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.

मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद वे महारैली के सभा स्थल पर पहुंचे. सभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने भजनलाल शर्मा सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में युवा, किसान, कर्मचारी और आमजन परेशान हैं. गहलोत ने पेपर लीक, रोजगार, बिजली, चिकित्सा, सड़क और खाद की किल्लत जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए.

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युवाओं के मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए. उन्होंने पेपर लीक के विरोध में आंदोलन कर रहे युवाओं का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया.

पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या और सरकारी चिकित्सा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा.

आमजन को राहत देने के लिए कई योजनाएं

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय आमजन को राहत देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थीं, लेकिन भाजपा सरकार ने उनमें से कई योजनाओं को बंद या कमजोर कर दिया, जिसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है. गहलोत ने प्रदेश में सड़कों की बदहाली और किसानों को खाद नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान खराब सड़कों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हो रहा है. वहीं, किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से फसल पर असर पड़ने की चिंता बनी हुई है.



आमजन की समस्याओं को उठाने का आह्वान

जन आक्रोश महारैली के जरिए कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष तेज करने का संदेश दिया. गहलोत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और शहर-शहर जाकर आमजन की समस्याओं को उठाने का आह्वान किया.

दिवाक माता से शुरू हुए गहलोत के दौरे और महारैली में उनके संबोधन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी और सरकार को आमजन की समस्याओं के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए पार्टी सड़क पर संघर्ष करेगी.

