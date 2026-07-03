/एसीबी का बड़ा एक्शन, पूर्व संयुक्त आयुक्त राजीव गर्ग पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज

Rajasthan News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के तत्कालीन संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक राजीव गर्ग के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में नया मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई वर्ष 2024 में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी के बाद की गई विस्तृत जांच के आधार पर की गई है. एसीबी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आरोपी की संपत्ति उसकी वैध आय की तुलना में काफी अधिक पाई गई, जिसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नया प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.



रिश्वत लेते हुए हुए थे गिरफ्तार

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एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के अनुसार, राजीव गर्ग को 3 अगस्त 2024 को तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था. इस कार्रवाई के बाद एसीबी ने आरोपी की आय, संपत्ति, बैंक खातों और निवेश से जुड़े सभी वित्तीय दस्तावेजों की विस्तृत जांच शुरू की. जांच का उद्देश्य यह पता लगाना था कि आरोपी की संपत्ति उसके वैध आय स्रोतों के अनुरूप है या नहीं.



जांच में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

जांच के दौरान एसीबी को कई महत्वपूर्ण वित्तीय तथ्य मिले. अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के नाम से संचालित 35 बैंक खातों में लगभग 57.16 लाख रुपये जमा मिले. इसके अलावा 42 सावधि जमा (एफडी) में करीब 1.09 करोड़ रुपये का निवेश पाया गया. जांच में 553 ग्राम सोना भी सामने आया, जिसकी कीमत भी संपत्ति के मूल्यांकन में शामिल की गई. इन सभी संपत्तियों और निवेशों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद एसीबी ने कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 1.73 करोड़ रुपये आंका.



वैध आय से 98.55 प्रतिशत अधिक संपत्ति

एसीबी की जांच में सामने आया कि राजीव गर्ग की कुल संपत्ति उनकी ज्ञात और वैध आय के मुकाबले 98.55 प्रतिशत अधिक पाई गई. जांच एजेंसी का कहना है कि उपलब्ध दस्तावेजों, आय के स्रोतों और संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर यह अंतर स्पष्ट रूप से आय से अधिक संपत्ति की श्रेणी में आता है. इसी आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नया मामला दर्ज किया गया है.



विस्तृत जांच जारी

एसीबी अब आरोपी की चल-अचल संपत्तियों, बैंक लेनदेन, निवेश, सोने की खरीद, वित्तीय दस्तावेजों और अन्य संभावित संपत्तियों की विस्तृत जांच कर रही है. जांच एजेंसी यह भी पता लगाएगी कि कथित संपत्ति किन स्रोतों से अर्जित की गई और क्या इसमें अन्य व्यक्तियों की भी कोई भूमिका रही है. यदि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.



भ्रष्टाचार के मामलों पर एसीबी की सख्ती

राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों पर एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामलों में वित्तीय जांच को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है ताकि सरकारी पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. राजीव गर्ग के खिलाफ दर्ज यह नया मामला भी इसी दिशा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

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