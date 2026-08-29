/हिस्ट्रीशीटर अजब खान पर प्रतापगढ़ पुलिस का शिकंजा, 2.82 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

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Pratapgarh Police Action: राजस्थान के प्रतापगढ़ पुलिस ने अरनोद थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधी अजब खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अजब खान की करीब 2 करोड़ 82 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को धारा 68 के तहत फ्रीज कराया है. प्रतापगढ़ एसपी विशाल जांगिड़ ने बताया कि कार्रवाई में दो फार्म हाउस, एक रिहायशी मकान, दो चौपहिया वाहन, चार मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर शामिल हैं.
अजब खान के खिलाफ कुल 13 प्रकरण दर्ज
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पुलिस के अनुसार, अजब खान के खिलाफ कुल 13 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें पांच मामले मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े हुए हैं. प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से की गई इस कार्रवाई में सबसे अहम बात यह सामने आई है कि फ्रीज की गई संपत्तियों में ऐसी संपत्तियां भी शामिल हैं, जो सीधे तौर पर अजब खान के नाम पर दर्ज नहीं थीं. पुलिस जांच में इन संपत्तियों पर अजब खान का वास्तविक कब्जा और इस्तेमाल सामने आया.
ऐसे में दूसरे लोगों के नाम पर दर्ज बेनामी तरीके से रखी गई संपत्तियों को भी कार्रवाई के दायरे में लाकर फ्रीज कराया गया है. पुलिस के मुताबिक, अजब खान अरनोद थाने का हिस्ट्रीशीटर होने के साथ ही जिले का हार्डकोर अपराधी है. उसके खिलाफ दर्ज 13 मामलों में पांच मामले मादक पदार्थों से संबंधित हैं. पुलिस ने नशा तस्करी और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फ्रीजिंग ऑर्डर प्राप्त किया है.
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नशा तस्करों और गंभीर अपराधों में संलिप्त लोगों पर पुलिस सख्त
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में नशा तस्करी और संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल हार्डकोर अपराधियों की संपत्तियों की जांच आगे भी जारी रहेगी. दूसरे लोगों के नाम पर रखी गई ऐसी संपत्तियों की भी जांच की जाएगी, जिनका वास्तविक इस्तेमाल अपराधियों द्वारा किया जा रहा है. प्रतापगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों और गंभीर अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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