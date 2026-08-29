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हिस्ट्रीशीटर अजब खान पर प्रतापगढ़ पुलिस का शिकंजा, 2.82 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

Pratapgarh Police Action: प्रतापगढ़ में पुलिस ने अरनोद थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर अजब खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.82 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति फ्रीज कराई है. कार्रवाई में दो फार्म हाउस, एक रिहायशी मकान, दो चौपहिया वाहन, चार मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर शामिल है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 29, 2026, 06:53 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 06:53 PM IST
हिस्ट्रीशीटर अजब खान पर प्रतापगढ़ पुलिस का शिकंजा, 2.82 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
Image Credit: Pratapgarh Police Action

Pratapgarh Police Action: राजस्थान के प्रतापगढ़ पुलिस ने अरनोद थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधी अजब खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अजब खान की करीब 2 करोड़ 82 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को धारा 68 के तहत फ्रीज कराया है. प्रतापगढ़ एसपी विशाल जांगिड़ ने बताया कि कार्रवाई में दो फार्म हाउस, एक रिहायशी मकान, दो चौपहिया वाहन, चार मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर शामिल हैं.

अजब खान के खिलाफ कुल 13 प्रकरण दर्ज

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पुलिस के अनुसार, अजब खान के खिलाफ कुल 13 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें पांच मामले मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े हुए हैं. प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से की गई इस कार्रवाई में सबसे अहम बात यह सामने आई है कि फ्रीज की गई संपत्तियों में ऐसी संपत्तियां भी शामिल हैं, जो सीधे तौर पर अजब खान के नाम पर दर्ज नहीं थीं. पुलिस जांच में इन संपत्तियों पर अजब खान का वास्तविक कब्जा और इस्तेमाल सामने आया.

ऐसे में दूसरे लोगों के नाम पर दर्ज बेनामी तरीके से रखी गई संपत्तियों को भी कार्रवाई के दायरे में लाकर फ्रीज कराया गया है. पुलिस के मुताबिक, अजब खान अरनोद थाने का हिस्ट्रीशीटर होने के साथ ही जिले का हार्डकोर अपराधी है. उसके खिलाफ दर्ज 13 मामलों में पांच मामले मादक पदार्थों से संबंधित हैं. पुलिस ने नशा तस्करी और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फ्रीजिंग ऑर्डर प्राप्त किया है.

नशा तस्करों और गंभीर अपराधों में संलिप्त लोगों पर पुलिस सख्त

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में नशा तस्करी और संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल हार्डकोर अपराधियों की संपत्तियों की जांच आगे भी जारी रहेगी. दूसरे लोगों के नाम पर रखी गई ऐसी संपत्तियों की भी जांच की जाएगी, जिनका वास्तविक इस्तेमाल अपराधियों द्वारा किया जा रहा है. प्रतापगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों और गंभीर अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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