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ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत दो बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ तस्करों की करोड़ों की संपत्ति फ्रीज

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपये की अवैध संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: May 29, 2026, 08:27 PM|Updated: May 29, 2026, 08:27 PM
ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत दो बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ तस्करों की करोड़ों की संपत्ति फ्रीज
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F (1) के तहत करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपये की अवैध संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है. जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

एसपी बी. आदित्य ने बताया कि पहली कार्रवाई थाना प्रतापगढ़ क्षेत्र के आरोपी भुरालाल पिता हिम्मतलाल लबाना निवासी अखेपुर के खिलाफ की गई. मामले में 22 दिसंबर 2023 को गांव संचई के पास एक पलटी हुई इसुजु वाहन से 492 किलो 850 ग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद किया गया था. पुलिस नाकाबंदी के दौरान वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था.

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जांच में सामने आया कि डोडाचूरा भुरालाल लबाना द्वारा भरवाया गया था. इसके बाद थाना प्रतापगढ़ में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. वित्तीय जांच में सामने आया कि आरोपी ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित काली कमाई से अपनी पत्नी केसर बाई के नाम पर प्रतापगढ़ शहर के अरनोद रोड स्थित पटवारी हल्का मनोहरगढ़ में 0.25 हेक्टेयर आवासीय भूखंड खरीदा जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है.

इसके अलावा झांसड़ी गांव में 0.42 हेक्टेयर कृषि भूमि जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपये तथा पुत्र सुनील लबाना के नाम से करीब 10 लाख रुपये का कुबोटा कंपनी का ट्रैक्टर खरीदा गया. पुलिस ने कुल 1 करोड़ 65 लाख रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने का प्रस्ताव तैयार कर कंपिटेंट अथॉरिटी एवं एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एंड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया गया.

दूसरी कार्रवाई थाना छोटीसादड़ी क्षेत्र से जुड़े आरोपी शैफुल्ला पिता माकुल शेख निवासी बसाड़ के खिलाफ की गई. पुलिस ने 28 नवंबर 2025 को नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल से 4 किलो 646 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की थी. पूछताछ में सामने आया कि यह मादक पदार्थ शैफुल्ला द्वारा अजमेर पहुंचाने के लिए दिया गया था. आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया.

जांच में सामने आया कि आरोपी शैफुल्ला ने मादक पदार्थ एवं हथियार तस्करी से अर्जित अवैध आय से गांव बसाड़ में अपने नाम पर 0.42 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी, जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपये है. साथ ही अपने पिता के कब्जे वाली जमीन पर करीब 1 करोड़ रुपये की लागत से आलीशान मकान का निर्माण करवाया. कुल मिलाकर आरोपी की 1 करोड़ 55 लाख रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने का प्रस्ताव तैयार कर कंपिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली को भेजा गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

एसपी बी. आदित्य ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा सहित विभिन्न जिलों में एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं और लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी में सक्रिय थे. पुलिस द्वारा फ्रीज की गई संपत्तियों पर बोर्ड भी लगाए गए हैं तथा संबंधित विभागों को अग्रिम कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है.
जिला पुलिस ने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थ तस्करी करने वालों, उन्हें संरक्षण देने वालों तथा अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी लगातार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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