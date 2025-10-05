Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ में विद्यालयों में पोक्सो अधिनियम पर जागरूकता अभियान शुरू, यौन शोषण की तुरंत करें शिकायत

Awareness Campaign on POCSO Act: बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट) के बारे में जागरूक किया गया.

Published: Oct 05, 2025, 10:01 AM IST | Updated: Oct 05, 2025, 10:01 AM IST

प्रतापगढ़ में विद्यालयों में पोक्सो अधिनियम पर जागरूकता अभियान शुरू, यौन शोषण की तुरंत करें शिकायत

Pratapgarh News: आज प्रतापगढ़ में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन जागृति' अभियान के तहत विद्यालयों में बालक-बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट) के बारे में जागरूक किया गया. जिला मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक बी आदित्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को यौन शोषण से बचाने के लिए कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों से अवगत कराना है.

कार्यशाला का आयोजन और जानकारी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया. जिला मुख्यालय के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि यह अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 15 से 25 वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं और युवक-युवतियों को जागरूक किया जाएगा. इस दौरान बच्चों को यौन शोषण की घटनाओं की रिपोर्टिंग और कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

बालिकाओं को सुरक्षा की सलाह
पुलिस अधीक्षक ने बालिकाओं से अपील की कि वे यौन शोषण के किसी भी मामले में तुरंत पुलिस को सूचित करें. उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और सभी को सुरक्षा प्रदान करना उसका प्राथमिक लक्ष्य है. इस अवसर पर पुलिस के कई अधिकारी, विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में बालक-बालिकाएं मौजूद रहे. अभियान के तहत बच्चों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने की पहल सराहनीय मानी जा रही है.

