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11 केवी लाइन की चपेट में आई बोरवेल मशीन, ऑपरेटर की मौत, तीन मजदूर झुलसे

Pratapgarh Accident: प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट थाना क्षेत्र के टामटिया गांव में शनिवार सुबह बोरवेल खुदाई के दौरान बोरवेल मशीन 11 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे ऑपरेटर की मौत हो गई. 

Edited byAman Singh
Published: Jun 06, 2026, 04:15 PM|Updated: Jun 06, 2026, 04:15 PM
11 केवी लाइन की चपेट में आई बोरवेल मशीन, ऑपरेटर की मौत, तीन मजदूर झुलसे
Image Credit: Pratapgarh Accident

Pratapgarh Accident: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट थाना क्षेत्र के टामटिया गांव में शनिवार सुबह बोरवेल खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया. खेत में बोरवेल मशीन स्थापित करते समय मशीन का ऊपरी हिस्सा वहां से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे पूरी मशीन में करंट दौड़ गया.

हादसे में बोरवेल मशीन ऑपरेटर रकमा मीणा पुत्र गौतम मीणा निवासी अमरकुंड, दानपुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए. पीपलखूंट थानाधिकारी छबीलाल ने बताया कि टामटिया गांव के एक खेत में बोरवेल खुदाई का कार्य चल रहा था.

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मशीन को सेट करने के दौरान यह हादसा हुआ. करंट लगने से शिवलाल पुत्र कारु निवासी मानपुरा थाना सुहागपुरा, दिनेश पुत्र वक्ता निवासी अनूपपुरा देवगढ़ तथा सूरज पुत्र ओंकार निवासी हमीरगढ़ थाना सालमगढ़ गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए केलामेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.

हालत गंभीर होने पर तीनों को प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है. सूचना पर पीपलखूंट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी. मृतक के बड़े भाई सुखराम मीणा ने बताया कि शुक्रवार को बोरवेल मालिक रकमा को काम पर अपने साथ लेकर गया था. शनिवार सुबह परिवार को उसके निधन की सूचना मिली, जिसके बाद परिजन जिला चिकित्सालय पहुंचे. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

मृतक के चचेरे भाई सूरज ने बताया कि रकमा पिछले एक वर्ष से बोरवेल मशीन पर कार्य कर रहा था. वह दो दिन बाद घर लौटने वाला था और बुEई सीजन शुरू होने से पहले खेती के लिए अपने मालिक से 10 हजार रुपये अग्रिम लेकर खेतों में काम शुरू करने की तैयारी कर रहा था. रकमा मीणा परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, उसके दो बेटे और दो छोटी बेटियां हैं. अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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