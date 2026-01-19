बदहाल सड़क, उड़ती धूल और जान जोखिम में, बोरी पी-खोरा पाड़ा मार्ग बना ग्रामीणों के लिए मुसीबत

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र में विकास के दावों के बीच एक कड़वी हकीकत सामने आई है. बोरी पी मुख्य मार्ग से खोरा पाड़ा को जोड़ने वाली लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 12 वर्षों से मरम्मत की राह देख रही है. सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की अनदेखी के कारण यह मार्ग अब सड़क कम और मलबे का ढेर ज्यादा नजर आता है, जिससे पांच गांवों की बड़ी आबादी का संपर्क मुख्य शहरों से कटने की कगार पर है.

विद्यार्थियों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा मार

इस जर्जर मार्ग पर तीन राजकीय विद्यालय स्थित हैं. रोजाना सैकड़ों छात्र-छात्राएं इसी टूटी सड़क से होकर स्कूल पहुंचते हैं. सड़क पर गहरे गड्ढों और उभरी हुई कंक्रीट के कारण बच्चों के गिरने और चोटिल होने का डर हमेशा बना रहता है. उड़ती धूल के कारण छोटे बच्चों और बुजुर्गों में सांस व आंखों से जुड़ी बीमारियों का संक्रमण बढ़ रहा है.

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

ग्रामीणों ने बताया कि बोरी पी के बड़ा पाड़ा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग (WRD) द्वारा हाई लेवल केनाल परियोजना के तहत डिग्गी का निर्माण कार्य चल रहा है. निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी, क्रेन, ट्रॉले और अन्य भारी वाहनों के लगातार आवागमन से सड़क पर धूल-मिट्टी उड़ रही है और पहले से कमजोर सड़क और अधिक क्षतिग्रस्त हो गई है. डिग्गी निर्माण स्थल के कारण राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ा पाड़ा जाने वाला मार्ग भी बुरी तरह टूट चुका है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में सड़क पर कीचड़ और पानी भर जाने से आवागमन लगभग ठप हो जाता है, वहीं गर्मी के दिनों में उड़ती धूल से सांस और आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं. कई बार बीमार और बुजुर्ग लोगों को समय पर इलाज के लिए ले जाना भी मुश्किल हो जाता है.

प्रमुख मांगें

सड़क की बदहाली से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन और संबंधित विभाग के प्रति रोष जताया. ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क का नवीन डामरीकरण कर उसे दुरुस्त किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा. प्रदर्शन में शांतिलाल पारगी, बापूलाल पारगी, सोहन पारगी, कान्हेलाल, सूरजमल, जितेश, जगमाल, गौतमलाल, राजमल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे.

