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प्रतापगढ़ में योगी मॉडल एक्शन, वांटेड तस्कर शाहरुख के सिंडिकेट पर चला पीला पंजा, अवैध निर्माण जमींदोज

Pratapgarh Bulldozer Action: प्रतापगढ़ में प्रशासन ने मोस्ट वांटेड तस्कर शाहरुख के अवैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया. सवा बीघा जमीन में बने उसके कथित खुफिया ठिकाने और अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान 5 थानों की पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके.

Edited byAnsh RajReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 12, 2026, 11:51 AM|Updated: Jun 12, 2026, 11:51 AM
प्रतापगढ़ में योगी मॉडल एक्शन, वांटेड तस्कर शाहरुख के सिंडिकेट पर चला पीला पंजा, अवैध निर्माण जमींदोज
Image Credit: AI Generated

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. अरनोद थाना क्षेत्र के देवल्दी गांव में मोस्ट वांटेड तस्कर शाहरुख उर्फ टोनी और उसके भाइयों द्वारा सरकारी व अवैध कब्जे की सवा बीघा जमीन पर बनाए गए ठिकाने को दो जेसीबी मशीनों की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. इस कार्रवाई के दौरान तस्करों द्वारा बनाई गई पानी की टंकी, दो कमरे, चद्दर के शेड और खेती के अतिक्रमण को पूरी तरह हटा दिया गया. इस बड़ी कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच थानों के पुलिस अधिकारियों सहित भारी पुलिस जाप्ता और राजस्व टीम मौके पर मुस्तैद रही.

देवल्दी गांव में अवैध निर्माण को ढहाने की यह कार्रवाई का नेतृत्व अरनोद थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने किया. कार्रवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर अरनोद के साथ-साथ कोटड़ी, सालमगढ़, धमोत्तर, प्रतापगढ़, रठांजना थानों का पुलिस बल और पुलिस लाइन का अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया था. प्रशासन की ओर से तहसीलदार नितिन मेरावत खुद मौके पर मौजूद रहे. दो जेसीबी मशीनों ने तस्कर के सवा बीघा में फैले साम्राज्य, जिसमें अवैध रूप से निर्मित दो कमरे, पानी की टंकी और बाउंड्री शामिल थी, को पूरी तरह जमींदोज कर दिया.

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इस कार्रवाई की पृष्ठभूमि तस्कर शाहरुख उर्फ टोनी की हालिया गिरफ्तारी से जुड़ी है. कुछ दिनों पहले पुलिस ने देवल्दी गांव में मुखबिर की सूचना पर दबिश दी थी, जहां से शाहरुख और उसका साथी जेरी उर्फ सारिक अपनी स्पोर्ट्स बाइक से कच्चे रास्तों से भागने लगे थे. पुलिस टीम ने करीब 3 किलोमीटर तक पीछा किया, जिस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी. इसके बावजूद बहादुर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर शाहरुख को धर दबोचा था, जबकि उसका साथी जेरी भागने में सफल रहा. पुलिस ने शाहरुख के पास से एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और स्पोर्ट्स बाइक बरामद की थी. पुलिस ने बताया कि शाहरुख और उसके तीन अन्य भाई भी तस्करी के मामलों में शामिल रहे हैं और वर्तमान में चारों भाई जेल में बंद हैं.

राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में आतंक का पर्याय बने मीर बादशाह खान पठान के चार सगे बेटों ने मिलकर एक खतरनाक आपराधिक गिरोह खड़ा कर लिया था. शाहरुख उर्फ टोनी, सलमान, शाबाश और अरबाज नाम के इन चारों भाइयों के खिलाफ अरनोद, प्रतापगढ़, निम्बाहेड़ा और रतलाम के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, राजकार्य में बाधा, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब दो दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज हैं. गिरोह का मुख्य सरगना शाहरुख उर्फ टोनी है, जिस पर अकेले 11 मामले दर्ज हैं. पुलिस इन शातिर तस्करों के खिलाफ कई मामलों में चार्जशीट पेश कर चुकी है, जबकि सबसे छोटे भाई अरबाज के खिलाफ साल 2024 के एक मामले में फिलहाल गहन अनुसंधान जारी है.

देवल्दी गांव में बना यह मकान शाहरुख उर्फ टोनी का एक सुरक्षित खुफिया गढ़ था. इस मकान को विशेष रणनीति के तहत इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसके पीछे की खिड़कियां सीधे खेतों की ओर खुलती थीं. पिछले चार सालों से जब भी पुलिस दबिश देने आती, तस्कर इसी रास्ते का फायदा उठाकर खेतों में भाग जाते थे. इस बार सीआई शिवलाल मीणा ने थाने में गुप्त मीटिंग कर अलग-अलग टीमें बनाईं और मैप के जरिए रास्तों की नाकाबंदी की, जिसके कारण तस्कर इस बार पुलिस के चक्रव्यूह से बच नहीं सका.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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