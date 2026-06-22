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Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में नशा तस्करों और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ प्रशासन का सख्त अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में रविवार को देवेल्दी गांव में दो तस्कर भाइयों के अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई. प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.
सरकारी भूमि पर बनाया गया था फार्म हाउस
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार तस्कर याकूब और जमशेद ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर करोड़ों रुपये की लागत से फार्म हाउस का निर्माण कराया था. करीब दो बीघा क्षेत्र में फैले इस अवैध निर्माण को अब बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
भारी पुलिस जाब्ते के बीच कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासनिक अधिकारियों, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से पूरे अभियान की निगरानी कर रही है. बुलडोजर कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
एमडी फैक्ट्री मामलों में गिरफ्तार हुए थे आरोपी
जानकारी के अनुसार तस्कर याकूब को रतलाम जिले के चिकलाना में संचालित एमडी फैक्ट्री मामले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं उसका भाई जमशेद रतलाम जिले के पिपलोदा क्षेत्र में सामने आए एमडी फैक्ट्री प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था. दोनों आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ विभिन्न मामलों में जांच जारी है.
तस्करी नेटवर्क पर कसता शिकंजा
जिले में प्रशासन और पुलिस नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज किया जा रहा है, वहीं सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है. प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से तस्करी नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है और अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है.
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