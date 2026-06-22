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प्रतापगढ़ में तस्करों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर, करोड़ों का फार्म हाउस ध्वस्त

Bulldozer Action on Drug Smugglers: प्रतापगढ़ जिले के देवेल्दी गांव में प्रशासन ने तस्करों के अवैध साम्राज्य पर बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू किया है. सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए तस्कर भाइयों याकूब और जमशेद के करोड़ों रुपये मूल्य के फार्म हाउस को ध्वस्त किया जा रहा है. 
 

Edited byAnsh RajReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 22, 2026, 12:32 PM|Updated: Jun 22, 2026, 12:32 PM
प्रतापगढ़ में तस्करों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर, करोड़ों का फार्म हाउस ध्वस्त
Image Credit: Bulldozer Action on Drug Smugglers

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में नशा तस्करों और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ प्रशासन का सख्त अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में रविवार को देवेल्दी गांव में दो तस्कर भाइयों के अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई. प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.


सरकारी भूमि पर बनाया गया था फार्म हाउस
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार तस्कर याकूब और जमशेद ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर करोड़ों रुपये की लागत से फार्म हाउस का निर्माण कराया था. करीब दो बीघा क्षेत्र में फैले इस अवैध निर्माण को अब बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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भारी पुलिस जाब्ते के बीच कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासनिक अधिकारियों, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से पूरे अभियान की निगरानी कर रही है. बुलडोजर कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.


एमडी फैक्ट्री मामलों में गिरफ्तार हुए थे आरोपी
जानकारी के अनुसार तस्कर याकूब को रतलाम जिले के चिकलाना में संचालित एमडी फैक्ट्री मामले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं उसका भाई जमशेद रतलाम जिले के पिपलोदा क्षेत्र में सामने आए एमडी फैक्ट्री प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था. दोनों आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ विभिन्न मामलों में जांच जारी है.

तस्करी नेटवर्क पर कसता शिकंजा
जिले में प्रशासन और पुलिस नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज किया जा रहा है, वहीं सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है. प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से तस्करी नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है और अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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