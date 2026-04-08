प्रतापगढ़ में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, वर्षों पुरानी जमीन कराई मुक्त

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अरनोद उपखंड क्षेत्र स्थित सींग पुरिया माता जी परिसर में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाकर सरकारी आबादी भूमि को मुक्त कराया गया. पूरे अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाप्ता तैनात रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह भूमि पूर्व में एक पुराने गांव की आबादी क्षेत्र रही है, जिसे महामारी फैलने के कारण वर्षों पहले खाली कर दिया गया था. लंबे समय तक खाली पड़ी इस जमीन पर बाद में एक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था.

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प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. कार्रवाई के बाद मुक्त कराई गई भूमि को ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया गया. साथ ही भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए जेसीबी मशीन से भूमि के चारों ओर खाई खुदवाकर सीमांकन भी किया गया, जिससे भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे सरकारी भूमि सुरक्षित रहेगी और भविष्य में गांव के विकास कार्यों के लिए इसका बेहतर उपयोग किया जा सकेगा.



पढ़ें एक और बड़ी खबर

प्रतापगढ़ जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस थाना जलोदा जागीर ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 साल से फरार चल रहे 5 हजार रुपये के इनामी और जिला स्तरीय टॉप-10 वांछित आरोपी फिरोज को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में की गई.

थानाधिकारी पूराराम ने बताया कि आरोपी फिरोज को 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, जो लंबे समय से फरार चल रहा था. उसके खिलाफ उदयपुर रेंज में एनडीपीएस एक्ट के तहत 5-6 मामले दर्ज हैं, जिससे उसकी आपराधिक गतिविधियों का खुलासा होता है.

मामला 22 मई 2024 का है, जब पुलिस टीम कारूंडा चौराहा पर गश्त कर रही थी. इस दौरान पप्पुबाई निवासी कुशालपुरा (साबाखेड़ा) के कब्जे से 155 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया था. इस संबंध में थाना छोटीसादड़ी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई.

जांच के दौरान सामने आया कि जब्त की गई ब्राउन शुगर आरोपी फिरोज द्वारा मंगवाई गई थी. इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आरोपी से ब्राउन शुगर की खरीद-फरोख्त के संबंध में पूछताछ जारी है और मामले में आगे की जांच की जा रही है.