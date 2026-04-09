प्रतापगढ़ मंडी में जिंसों की बंपर आवक, एक KM तक लगी वाहनों की कतार

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में आज जिंसों की बंपर आवक से पूरे दिन रौनक और दबाव का माहौल बना रहा. सुबह मंडी खुलने से पहले ही बाहर ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं, जो दोपहर बाद तक जारी रहीं.

मंडी गेट के बाहर दोनों ओर करीब एक किलोमीटर तक वाहनों की लाइनें देखी गईं, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई. मंडी खुलते ही गेहूं, चना, सोयाबीन, मेथी, अलसी, लहसुन और प्याज सहित विभिन्न जिंसों की भारी मात्रा में आवक हुई. इनमें विशेष रूप से गेहूं और चने की आवक सबसे अधिक रही.

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बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे, जिससे मंडी परिसर में भीड़ बढ़ गई और व्यवस्थाएं बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया. मंडी सचिव संतोष मोदी ने बताया कि मंडी में जिंसों की बंपर आवक बनी हुई है. उन्होंने कहा कि भीड़ और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए व्यापारियों को नीलामी के तुरंत बाद माल उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

साथ ही किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. मंडी प्रशासन द्वारा ट्रैफिक प्रबंधन को भी मजबूत किया गया है, ताकि आवक के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो. प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में भी जिंसों की आवक इसी तरह बनी रहने की संभावना है. किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी उपज को सुव्यवस्थित तरीके से लेकर आएं, जिससे मंडी में व्यवस्था बनी रहे और सभी को सुगमता से सुविधा मिल सके.

