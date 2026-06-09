/खेत में मिर्च और गन्ने के बीच हो रही थी गांजे की खेती, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

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Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत थाना केसरियावाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खेत से 151 किलो 75 ग्राम अवैध गांजा के पौधे जब्त किए हैं. जब्त गांजा की अनुमानित बाजार कीमत करीब 75 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में थानाधिकारी रमेशचन्द्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की. पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिवपुरी मण्डात फला गांव में एक व्यक्ति अपने खेत में मिर्ची, गन्ना और घास की फसल के बीच अवैध रूप से गांजा की खेती कर रहा है.
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सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और खेत की तलाशी ली. जांच में खेत राया पुत्र उदीया मीणा निवासी शिवपुरी मण्डात फला का होना सामने आया. खेत में अन्य फसलों के बीच हरे, गीले पत्तों और बीज युक्त गांजा (केनाबिस) के पौधे लगे हुए मिले. पुलिस ने मौके पर सभी पौधों को उखाड़कर उनका वजन कराया, जो कुल 151 किलो 75 ग्राम निकला.
पुलिस ने अवैध गांजा के पौधों को जब्त कर थाना केसरियावाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है. मामले में अवैध खेती के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार और अवैध मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.
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