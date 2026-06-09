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खेत में मिर्च और गन्ने के बीच हो रही थी गांजे की खेती, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत थाना केसरियावाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खेत से 151 किलो 75 ग्राम अवैध गांजा के पौधे जब्त किए हैं.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 09, 2026, 06:24 PM|Updated: Jun 09, 2026, 06:24 PM
खेत में मिर्च और गन्ने के बीच हो रही थी गांजे की खेती, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत थाना केसरियावाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खेत से 151 किलो 75 ग्राम अवैध गांजा के पौधे जब्त किए हैं. जब्त गांजा की अनुमानित बाजार कीमत करीब 75 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में थानाधिकारी रमेशचन्द्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की. पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिवपुरी मण्डात फला गांव में एक व्यक्ति अपने खेत में मिर्ची, गन्ना और घास की फसल के बीच अवैध रूप से गांजा की खेती कर रहा है.

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सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और खेत की तलाशी ली. जांच में खेत राया पुत्र उदीया मीणा निवासी शिवपुरी मण्डात फला का होना सामने आया. खेत में अन्य फसलों के बीच हरे, गीले पत्तों और बीज युक्त गांजा (केनाबिस) के पौधे लगे हुए मिले. पुलिस ने मौके पर सभी पौधों को उखाड़कर उनका वजन कराया, जो कुल 151 किलो 75 ग्राम निकला.

पुलिस ने अवैध गांजा के पौधों को जब्त कर थाना केसरियावाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है. मामले में अवैध खेती के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार और अवैध मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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