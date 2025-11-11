'कलेक्टर विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रही हैं, रोक लगाकर जनता के काम अटकाए जा रहे हैं' क्यों बोली प्रतापगढ़ सभापति

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ नगर परिषद् सभापति रामकन्या गुर्जर ने जिला कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए. गुर्जर ने कहा कि जिला कलेक्टर विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रही हैं, जबकि नगर परिषद् के कामों में उनका कोई अधिकार नहीं है. सभापति ने साफ कहा कि यह जनता के हित के काम हैं, मगर कलेक्टर की वजह से योजनाएं रुकी हुई हैं.

उन्होंने कलेक्टर पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर उन्हें धमका कर विकास काम को रोक रहे हैं. सभापति रामकन्या ने चुनौती दी अगर तीन दिन में एफओ नहीं हुआ तो मैं नगर परिषद् गेट के बाहर बैठकर जनता का काम खुद करूंगी. सभापति के बीच खींचतान अब खुले टकराव में बदल गई है. सभापति के पति प्रह्लाद गुर्जर ने कुछ दिन पहले भी विकास कार्यों में देरी के लिए कलेक्टर को जिम्मेदार बताया था. बयान के बाद कुछ कामों की स्वीकृति मिलने पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर दोष मढ़ा था, लेकिन अब मामला फिर से बिगड़ गया है.



कई योजनाएं ठेकेदारों के सहयोग से स्वयं शुरू करनी पड़ी

नगर परिषद् की टेंडर प्रक्रिया में देरी और परियोजनाओं में ठहराव से नाराज होकर सभापति ने नगर परिषद् कार्यालय आना तक बंद कर दिया है. इससे प्रशासनिक तंत्र और परिषद् में ठंडी जंग तेज हो गई है. रामकन्या गुर्जर ने कहा कि शहर का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन प्रशासनिक रोक और स्वीकृति में देरी से उन्हें कई योजनाएं ठेकेदारों के सहयोग से स्वयं शुरू करनी पड़ी हैं. उनका कहना है कि जिला प्रशासन नगर परिषद् के रोजमर्रा के कामों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है. इस वजह से स्थानीय स्तर पर लिए गए निर्णय लागू नहीं हो पा रहे हैं. गुर्जर का आरोप है कि इस दखलंदाजी से शहर के बुनियादी प्रोजेक्ट सड़क, पेयजल और नाले जैसे कार्य अधर में लटके हैं, जबकि जनता को परेशानी हो रही है.

प्रतापगढ़ नगर परिषद् सभापति रामकन्या गुर्जर कांग्रेस सरकार के दौरान विधायक रामलाल मीणा के कार्यकाल में सभापति बनी थीं. उस समय भी वे कई विकास कार्य पूरे नहीं करा पाई थीं. अब भाजपा की सरकार आने के बाद उन्होंने शहर में हाईवे और अन्य बुनियादी योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, मगर उनका कहना है कि अब भी प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण काम ठप हैं.

प्रशासनिक दबाव उजागर हो रहा

रामकन्या बताती हैं भाजपा में रहते उनकी और से कई वादे किए गए थे, पर लेकिन कलेक्टर के दबाव के चलते अब खुद की सरकार होने के बाद भी वह काम नहीं कर पा रही है. जब सरकार बदली, तो मैंने विकास कार्यों को गति देने की ठानी, लेकिन अब कलेक्टर के कारण योजनाएं फिर से रुक गई हैं. उनकी इस नाराज़गी के पीछे न सिर्फ राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक दबाव उजागर हो रहा है, जिससे नगर विकास की फाइलें फिर अटक गई हैं.



अब पूरे मामले में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजोरिया ने कहा कि नगर परिषद में नाले पर निर्माण को लेकर जनसुनवाई से कई शिकायत आई थी जिसके बाद हमने जांच बिठाई थी जिनमे खामियां पाई गई थी. हमने जांच कर आगे रिपोर्ट भेज दी है. आप सभी गलत है.

