/आचार संहिता लागू होते ही प्रतापगढ़ की छोटीसादड़ी में मचा बवाल, रातों-रात लग गए 6 शिलान्यास पत्थर!

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है. इसी बीच सरकारी स्तर पर छह स्थानों पर शिलान्यास के शिलालेख लगाए जाने का मामला सामने आया है. कांग्रेस ने इसे चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन बताते हुए प्रशासन से जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

कांग्रेस ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन

मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुकेश जाट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद शिलान्यास के पत्थर लगाए जाने की शिकायत की गई है.

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कांग्रेस का आरोप है कि नगर पालिका अधिकारियों ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद नियमों की अनदेखी करते हुए अलग-अलग स्थानों पर जल्दबाजी में शिलालेख लगवा दिए. पार्टी ने पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है.

इन छह जगहों पर लगाए गए शिलालेख

कांग्रेस की शिकायत के अनुसार नगर पालिका कार्यालय परिसर में तीन स्थानों पर शिलान्यास के शिलालेख लगाए गए हैं. इसके अलावा खाटूश्याम मंदिर, रैगर मोहल्ले और स्थानीय पुलिस थाने में भी एक-एक शिलालेख लगाए जाने का दावा किया गया है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सभी शिलालेख चुनाव कार्यक्रम घोषित होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लगाए गए. इसी आधार पर उन्होंने इसे चुनावी नियमों के उल्लंघन का मामला बताया है.

शिलालेख हटाने और कार्रवाई की मांग

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश जाट ने प्रशासन से सभी छह स्थानों से शिलान्यास के शिलालेख तत्काल हटाने की मांग की. उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी कार्यों के शिलान्यास और प्रचार से जुड़े शिलालेख लगाने को लेकर नियम लागू होते हैं.

मुकेश जाट ने मामले में जिम्मेदार नगर पालिका अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की. साथ ही नियमों की अनदेखी सामने आने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग भी रखी.

निष्पक्ष जांच की मांग

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष और जल्द जांच कराने का आग्रह किया है. उनका कहना है कि जांच के बाद यदि आचार संहिता के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए. फिलहाल कांग्रेस की शिकायत के बाद मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच और कार्रवाई की मांग सामने आई है.