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क्वार्टर में महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत, परिजन और करणी सेना का सवाल, सुसाइड या प्रताड़ना

Pratapgarh News :  कुछ दिनों पहले छोटीसादड़ी थाना परिसर स्थित क्वार्टर में एक महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत के मामले में समाजों के लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. इसी को लेकर आज नगर बंद है.

Edited byHitesh upadhyayUpdated byPragati Pant
Published: Jun 01, 2026, 11:45 AM|Updated: Jun 01, 2026, 11:45 AM
क्वार्टर में महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत, परिजन और करणी सेना का सवाल, सुसाइड या प्रताड़ना
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News : प्रतापगढ़ के छोटीसादड़ी में कुछ दिनों पूर्व पुलिस थाना परिसर स्थित सरकारी आवास में महिला कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को लेकर करणी सेवा एवं सर्व समाज के आह्वान पर स्वैच्छिक नगर बंद रखा गया.

नगर के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बंद का समर्थन किया. मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा.

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आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले छोटीसादड़ी थाना परिसर स्थित क्वार्टर में एक महिला कांस्टेबल ने फांसी लगा ली थी. प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का बताया गया, लेकिन घटना के बाद से ही परिजनों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समाजों के लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. उनका कहना है कि घटना के पीछे के सभी पहलुओं की गहन जांच होनी चाहिए ताकि वास्तविक कारण सामने आ सके.

इस मामले को लेकर पूर्व में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को भी ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें मृतका के परिजनों को आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति, मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच, एफएसएल रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से जांच में शामिल करने और अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही, प्रताड़ना या दबाव की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी.

आयोजित नगर बंद के दौरान व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर मृतका के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और न्याय की मांग का समर्थन किया. करणी सेवा एवं सर्व समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने नहीं लाई जाती, तब तक समाज न्याय की मांग को लेकर आवाज उठाता रहेगा. ज्ञापन में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जाएगी.


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