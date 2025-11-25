प्रतापगढ़ में मकर संक्रांति से पहले पकड़ा गया मौत का मांझा, पुलिस ने जब्त किए 600 रोल

Pratapgarh News: मकर संक्रांति नजदीक है और इसके साथ ही मौत बांटने वाला चाइनीज मांझा एक बार फिर जिले में घुसपैठ करने लगा है. बैन के बावजूद जयपुर और मंदसौर की ओर से बड़ी मात्रा में इस मांझे की सप्लाई होने की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली.

शहर कोतवाल दीपक बंजारा के नेतृत्व में देर शाम की गई नाकाबंदी में पुलिस ने एक पिकअप को रोका. तलाशी में सफेद रंग के 10 कट्टों में 600 मांझे मिले. 6 रोल यानी कुल लगभग 6 हजार मीटर से ज्यादा धागा भरा था. चालक तुषार निवासी प्रतापगढ़ और साथी राजेश निवासी प्रतापगढ़ ने पूछताछ में बताया कि यह माल शहर के सुभाष चौक में रहने वाले जोएब उर्फ जुप्पी नियारगर का है. पुलिस ने पूरा जखीरा जब्त कर प्रकरण दर्ज कर लिया है.

यह पहली बार है जब सप्लाई से पहले इतनी बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा शहर में पकड़ा गया है. चौंकाने वाली कड़ी फिर सामने आई है. पिछले साल 14 जनवरी को कोतवाली पुलिस ने मिथुन जैन निवासी पालीवाल गली की दुकान पर दबिश देकर 6 चाइनीज मांझा चकरियां जब्त की थीं. जांच में सामने आया था कि यह माल यूनुस खान निवासी सुभाष चौक से आया था. अब इस बार जो जखीरा पकड़ा गया है, वह यूनुस के बेटे जोएब का बताया गया है.

सूत्रों के अनुसार जोएब प्रतापगढ़ में चाइनीज मांझे का बड़ा होलसेलर सप्लायर है और शहर की कई दुकानों तक सप्लाई इसी चैन के जरिए पहुंचती है. पुलिस टीम में एएसआई श्यामलाल, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल प्रकाश आचार्य, दिलीप कुमावत और युगराज शामिल रहे, जिन्होंने सूचना मिलते ही कार्रवाई को अंजाम दिया.

