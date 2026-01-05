छोटीसादड़ी बंद, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ जनआक्रोश

Pratapgarh Protest: प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी उपखण्ड क्षेत्र में आज आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ा.स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय को पुलिस द्वारा जबरन हटाए जाने के विरोध में आज पूरा नगर ऐतिहासिक रूप से बंद रहा. व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने एकजुट होकर प्रशासन की 'दमनकारी' कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी

सुबह से ही छोटीसादड़ी के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा. व्यापार मंडलों के आह्वान पर मेडिकल स्टोर, किराना दुकानें, कपड़ा बाज़ार और सब्जी मंडी सहित सभी छोटे-बड़े प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रहे. लोग मुख्य मार्गों पर एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हुए जनआंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है.

क्या है पूरा विवाद?

मनीष उपाध्याय पिछले चार दिनों से उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की स्थाई नियुक्ति और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की मांग को लेकर आमरण अनशन पर थे. रविवार शाम पुलिस ने स्वास्थ्य जांच का हवाला देकर मनीष को अनशन स्थल से जबरन उठा लिया. प्रदर्शनकारियों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है कि पुलिस ने धरना स्थल से शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी और टेंट उखाड़ फेंका. इसे जनता के संघर्ष का अपमान बताया जा रहा है.

राजनीतिक और सामाजिक समर्थन

इस बंद को व्यापक जनसमर्थन मिला है. पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन और बंद का खुला समर्थन किया, जिससे आंदोलन को और अधिक मजबूती मिली.

आंदोलनकारियों की जिद

प्रशासन का कहना है कि मनीष उपाध्याय की गिरती सेहत को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है जहाँ उनकी निगरानी की जा रही है. वहीं, आंदोलनकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जब तक चिकित्सालय में डॉक्टरों की नियुक्ति का लिखित और ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक यह विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा.

छोटीसादड़ी की यह 'सफेद पट्टी'(कोहरा) आज जनरोष की गर्मी से पिघलती नजर आई.जनता की मांग स्पष्ट है-उन्हें भाषण नहीं, डॉक्टर चाहिए.



