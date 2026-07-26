/प्रतापगढ़ में जर्जर भवन के बाद नई स्कूल व्यवस्था, पंचायत भवन में लगेगी कक्षा 1 से 8 तक की क्लास

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनाड़ का भवन जर्जर घोषित होने के बाद विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए शिक्षा विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है.

पंचायत भवन के कमरों में होगी कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई

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सोमवार से कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई गांव में पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए कमरों में संचालित होगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ में अध्ययन कराया जाएगा. विद्यालय परिसर में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार तेतरवाल, कार्यवाहक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चौथमल मीणा, पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश जैन, रमेश चंद्र तेली, कार्यवाहक संस्था प्रधान गीतिका, सरपंच उदयलाल मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

जिला शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों से किया आग्रह

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार तेतरवाल ने बताया कि विद्यालय की पूरी भवन संरचना जर्जर घोषित हो चुकी है. विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस भवन में शिक्षण कार्य संचालित नहीं किया जाएगा. उन्होंने ग्रामीणों से वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने का आग्रह किया.

आंगनबाड़ी भवन का उपयोग करने पर भी बनी सहमति

इसपर सरपंच उदयलाल मीणा और ग्रामीणों ने पंचायत द्वारा निर्मित दो कमरों को विद्यालय संचालन के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा. साथ ही आवश्यकता पड़ने पर पास स्थित आंगनबाड़ी भवन का उपयोग करने पर भी सहमति बनी. बैठक के बाद अधिकारी और ग्रामीण विद्यालय परिसर पहुंचे.

जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय परिसर में शुरू की सफाई अभियान

परिसर में फैली गाजर घास और झाड़ियों को देखकर जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार तेतरवाल ने स्वयं सफाई अभियान की शुरुआत की. उनके साथ ग्रामीणों और विद्यालय स्टाफ ने भी श्रमदान करते हुए पूरे परिसर की सफाई की और जनसहभागिता व स्वच्छता का संदेश दिया.

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों की शिक्षा किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होने दी जाएगी. इस सामूहिक प्रयास से जर्जर भवन के बावजूद बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से जारी रखने का रास्ता तैयार हो गया.