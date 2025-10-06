बिहार चुनाव पर कांग्रेस और BAP की बयानबाजी है नौटंकी - मदन राठौड़

Rajasthan Politics : प्रतापगढ़ दौरे पर रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा की जा रही बयानबाजी को नौटंकी बताया साथ ही भारत आदिवासी पार्टी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए खतरा बताया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आव्हान किया कि ऐसी शक्तियों के खिलाफ खड़ा होना है जो समाज,क्षेत्र और देश को कमजोर करने का काम कर रही है, उन्हें नेस्तनाबूद करना है.

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जनजाति विकास विभाग मंत्री नंदलाल मीना को श्रद्धांजलि देने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनके अंबा माता स्थित निवास पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए, उनके पुत्र राजस्व मंत्री हेमंत मीना को सांत्वना प्रदान की। बाद में भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को भी उन्होंने संबोधित किया.

इस दौरान उन्होंने कहा कि नंदलाल मीणा की सोच क्षेत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की थी. उनका पूरा जीवन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूती देने में लगा रहा लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह विपरीत होने लगी है,बांसवाड़ा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के आदिवासी अंचल में ऐसी शक्तियां काम कर रही है. जो हिंदू समाज,क्षेत्र और देश को कमजोर करने का काम कर रही है. इनके षड्यंत्र को लोग समझ रहे हैं, उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज अब इनको सबक सिखाएगा.

मदन राठौड़ ने सांसद राजकुमार रोत पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वह हिंदू समाज को व्यक्तिगत हितों के लिए तोड़ने का काम कर रहे हैं. ऐसी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे. यही नंदलाल मीणा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर बिहार चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए नौटंकी कर रही है. कांग्रेस बिहार में है ही नहीं, पूरे देश में वह बैसाखी के सहारे चल रही है. वह कितना ही चिल्लाते रहे जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है. बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी. इसके पहले मदन राठौड़ के प्रतापगढ़ पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारीयों ने उनकी अगवानी की.

