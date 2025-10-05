Zee Rajasthan
Rajasthan Politics News: कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रतापगढ़ जिले में अब संगठन में फेरबदल की कवायद शुरू

Rajasthan News: प्रतापगढ़ जिले में कांग्रेस संगठन को सशक्त बनाने के लिए फेरबदल शुरू हो गया है। संगठन सृजन अभियान के तहत आज एआईसीसी ऑब्जर्वर अमित सिहाग ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मंथन किया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Oct 05, 2025, 10:30 AM IST | Updated: Oct 05, 2025, 10:30 AM IST

Rajasthan Politics News: कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रतापगढ़ जिले में अब संगठन में फेरबदल की कवायद शुरू

Rajasthan Politics News: कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रतापगढ़ जिले में अब संगठन में फेरबदल की कवायद शुरू हो गई है. संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति और रायशुमारी के लिए आज एआईसीसी की ओर से नियुक्त ऑब्जर्वर प्रतापगढ़ पहुंचे और सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारीयों के साथ मंथन किया.

दरअसल देश में कांग्रेस संगठन के चरमराते ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस की ओर से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई है. इसके तहत जमीनी स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करते हुए तथा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारीयों के बीच रायशमारी कर जिला अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाना है. इसी को लेकर आज एआईसीसी ऑब्जर्वर अमित सिहाग प्रतापगढ़ पहुंचे.

सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वह आगामी 7 दिनों तक जिले के विभिन्न उपखंडों में कार्यकर्ताओं के साथ राय मशविरा करेंगे. आम कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनेंगे. संगठन अब उन्हीं व्यक्तियों को मौका देगा जो निरंतर सक्रिय है और संगठन को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं. उन्होंने बताया की जो भी जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन करना चाहे वह निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है.

आमराय बनाने के बाद दावेदारों का पैनल आलाकमान के पास भेजा जाएगा और उसमें से जो भी उपयुक्त होगा उसका चयन नवंबर तक कर दिया जाएगा. इसके पहले सर्किट हाउस में सिहाग और अन्य पदाधिकारीयों का पार्टी की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

