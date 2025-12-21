Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

प्रतापगढ़ में कांग्रेस का मनरेगा विरोध फीका, अंदरूनी कलह हुई उजागर!

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में गांधी चौराहे पर रविवार को कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में प्रदर्शन रखा. कार्यक्रम में दिग्गज नेताओं की गैरमौजूदगी ने पूरे कार्यक्रम को प्रतीकात्मक विरोध में बदल दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Dec 21, 2025, 07:19 PM IST | Updated: Dec 21, 2025, 07:19 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी! इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, जानें आज का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी! इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, जानें आज का ताजा अपडेट

Photos- सर्दियों में ऐसा दिखता है माउंट आबू, 0°C ठंड के बीच ये नजारे जीत लेगे आपका दिल
11 Photos
rajasthan place to visit

Photos- सर्दियों में ऐसा दिखता है माउंट आबू, 0°C ठंड के बीच ये नजारे जीत लेगे आपका दिल

New Year 2026:'हारे का सहारा' खाटू श्याम जी के साथ करें नए साल की शुरुआत, बदल जाएगी किस्मत!
8 Photos
khatu shyam ji

New Year 2026:'हारे का सहारा' खाटू श्याम जी के साथ करें नए साल की शुरुआत, बदल जाएगी किस्मत!

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट

प्रतापगढ़ में कांग्रेस का मनरेगा विरोध फीका, अंदरूनी कलह हुई उजागर!

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में गांधी चौराहे पर रविवार को कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में प्रदर्शन रखा. मंच सजा, नारे लगे, बयान दिए गए, लेकिन जरा ठहरिए, अगर इसे विरोध प्रदर्शन कहा जाए, तो शायद शब्दों के साथ अन्याय होगा. क्योंकि ज़मीनी हकीकत में यह प्रदर्शन कम और कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी का सार्वजनिक प्रदर्शन ज़्यादा नजर आया.

सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि जिन चेहरों के नाम पर कांग्रेस खुद को मजबूत संगठन बताती है, वे चेहरे आखिर कहां थे. जिला अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नेहा शर्मा, पूर्व विधायक रामलाल मीणा, पूर्व जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा जैसे दिग्गज नेताओं की गैरमौजूदगी ने पूरे कार्यक्रम को प्रतीकात्मक विरोध में बदल दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कार्यकर्ता नारे लगाते रहे और बड़े नेता शायद कैलेंडर में तारीख ढूंढते रह गए. कांग्रेस का दावा था कि यह केंद्र सरकार के गरीब विरोधी फैसले के खिलाफ जोरदार आंदोलन है, लेकिन तस्वीर यह बनी कि कांग्रेस पहले अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने में असफल रही. गांधी के नाम की रक्षा का दावा करने वाली पार्टी खुद गांधी चौराहे पर एकजुट नहीं दिखी.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रतापगढ़ कांग्रेस इस समय दो गुटों में बंटी हुई है. एक गुट विरोध प्रदर्शन करता है, दूसरा शायद उसी विरोध से विरोध करता है. नतीजा यह है कि आंदोलन सड़क पर कम और संगठन के भीतर ज़्यादा उलझा हुआ दिखाई दिया. कार्यकर्ताओं में भी यह सवाल तैरता रहा कि जब नेतृत्व ही नदारद हो, जब बड़े पदाधिकारी साथ खड़े न हों, तो फिर यह विरोध किसके दम पर और किसके लिए.

कुल मिलाकर गांधी चौराहे पर कांग्रेस का यह प्रदर्शन सरकार के खिलाफ संदेश देने से ज्यादा अपनी संगठनात्मक कमजोरी और गुटबाजी का आईना बन गया. मनरेगा के नाम पर विरोध था, लेकिन असल में यह साफ दिखा कि प्रतापगढ़ कांग्रेस में फिलहाल एकता ही सबसे बड़ी गारंटी से बाहर है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news