Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

प्रतापगढ़ में झूठे एनडीपीएस केस में फंसाने की साजिश, 2 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: राजस्थान में जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में झूठा फंसाने की साजिश को नाकाम करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से 2 लाख रुपये की एमडी और उसमें मिलाने वाला टांका बरामद कर तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को भी जब्त किया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Nov 08, 2025, 01:37 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 01:37 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान से कितने सांसद जाते हैं संसद? 85 फीसदी लोगों को नहीं पता होगा सही जवाब!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान से कितने सांसद जाते हैं संसद? 85 फीसदी लोगों को नहीं पता होगा सही जवाब!

पाली में महापड़ाव, ब्यावर-पिंडवाड़ा हाइवे बंद, ट्रैफिक डायवर्ट
5 Photos
Pali News

पाली में महापड़ाव, ब्यावर-पिंडवाड़ा हाइवे बंद, ट्रैफिक डायवर्ट

क्या संजू सैमसन का गुलाबी जर्सी से खत्म हुआ कनेक्शन, क्या धोनी की Yellow आर्मी में जाना हुआ फाइनल ?
6 Photos
RAJASTHAN ROYALS

क्या संजू सैमसन का गुलाबी जर्सी से खत्म हुआ कनेक्शन, क्या धोनी की Yellow आर्मी में जाना हुआ फाइनल ?

राजस्थान में अब सर्दी की शुरुआत, सुबह-शाम ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन! पढ़ें आपके जिले का वेदर अपडेट
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में अब सर्दी की शुरुआत, सुबह-शाम ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन! पढ़ें आपके जिले का वेदर अपडेट

प्रतापगढ़ में झूठे एनडीपीएस केस में फंसाने की साजिश, 2 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में झूठा फंसाने की साजिश को नाकाम करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से 2 लाख रुपये की एमडी और उसमें मिलाने वाला टांका बरामद कर तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को भी जब्त किया है.

कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कोतवाली थाना पुलिस द्वारा मंदसौर रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी तभी बसाड़ की ओर से एक बाइक सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया जिसने सामने नाकाबंदी देखकर बाइक को वापस मोड़ कर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस टीम ने पकड़ लिया.

पूछताछ में उसने अपना नाम कच्ची बस्ती निवासी हनीफ खान पठान बताया. तलाशी में पुलिस को उसके कब्जे से 10 ग्राम एमडी और उसमें मिलाने वाला 57 ग्राम टांका मिला, जिस पर उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर मादक पदार्थ और बाइक को जब्त कर लिया. पूछताछ में उसने बताया कि यह मादक पदार्थ वह मालवा कॉलोनी निवासी सलमान उर्फ मच्छी के कहने पर लाया था, जिसको वह कच्ची बस्ती निवासी अकील कुरैशी की कार में रखकर उसे एनडीपीएस के मामले में फंसाना चाहते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सलमान की अकील कुरैशी के साथ मुर्गी और मछली के व्यापार को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है. इस पर पुलिस ने जांच के बाद सलमान उर्फ मच्छी को भी डिटेन कर पूछताछ की तो उसने साजिश करना स्वीकार किया, इस पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में यह भी सामने आया कि सलमान पर पहले से ही आठ संगीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और हनिफ पर भी एक मामला दर्ज है जो न्यायालय में विचाराधीन है. पुलिस अब बरामद मादक पदार्थ के विषय में भी पूछताछ करने में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news