प्रतापगढ़ में झूठे एनडीपीएस केस में फंसाने की साजिश, 2 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में झूठा फंसाने की साजिश को नाकाम करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से 2 लाख रुपये की एमडी और उसमें मिलाने वाला टांका बरामद कर तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को भी जब्त किया है.

कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कोतवाली थाना पुलिस द्वारा मंदसौर रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी तभी बसाड़ की ओर से एक बाइक सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया जिसने सामने नाकाबंदी देखकर बाइक को वापस मोड़ कर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस टीम ने पकड़ लिया.

पूछताछ में उसने अपना नाम कच्ची बस्ती निवासी हनीफ खान पठान बताया. तलाशी में पुलिस को उसके कब्जे से 10 ग्राम एमडी और उसमें मिलाने वाला 57 ग्राम टांका मिला, जिस पर उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर मादक पदार्थ और बाइक को जब्त कर लिया. पूछताछ में उसने बताया कि यह मादक पदार्थ वह मालवा कॉलोनी निवासी सलमान उर्फ मच्छी के कहने पर लाया था, जिसको वह कच्ची बस्ती निवासी अकील कुरैशी की कार में रखकर उसे एनडीपीएस के मामले में फंसाना चाहते थे.

सलमान की अकील कुरैशी के साथ मुर्गी और मछली के व्यापार को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है. इस पर पुलिस ने जांच के बाद सलमान उर्फ मच्छी को भी डिटेन कर पूछताछ की तो उसने साजिश करना स्वीकार किया, इस पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में यह भी सामने आया कि सलमान पर पहले से ही आठ संगीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और हनिफ पर भी एक मामला दर्ज है जो न्यायालय में विचाराधीन है. पुलिस अब बरामद मादक पदार्थ के विषय में भी पूछताछ करने में जुटी है.

