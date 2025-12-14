Zee Rajasthan
अरनोद में जनहित कार्य पर रोक से मचा विवाद, गड्ढों वाली सड़क पर हो रहा था पैच वर्क

Pratapgarh News: राजस्थान में प्रतापगढ़ के नगर पालिका घोषित हुए अरनोद कस्बे को काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी कई बुनियादी सुविधाएं जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों के सहयोग से ही पूरी हो रही हैं. मुख्य बाजार स्थित सीसी रोड पर लंबे समय से बने गहरे गड्ढों और जलदाय विभाग द्वारा पाइपलाइन डालने के बाद छोड़े गए गड्ढों से आमजन को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Dec 14, 2025, 12:37 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 12:37 PM IST

अरनोद में जनहित कार्य पर रोक से मचा विवाद, गड्ढों वाली सड़क पर हो रहा था पैच वर्क

Pratapgarh News: नगर पालिका घोषित हुए अरनोद कस्बे को काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी कई बुनियादी सुविधाएं जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों के सहयोग से ही पूरी हो रही हैं. मुख्य बाजार स्थित सीसी रोड पर लंबे समय से बने गहरे गड्ढों और जलदाय विभाग द्वारा पाइपलाइन डालने के बाद छोड़े गए गड्ढों से आमजन को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. इस समस्या से परेशान कस्बेवासियों ने मामला सामाजिक कार्यकर्ता के संज्ञान में लाया.

जनसमस्या को गंभीरता से लेते हुए कैलाश भाटी ने अपने निजी खर्च से छोटे रोलर द्वारा सड़क पर पैच वर्क शुरू करवाया. कोढ़ी फाटक से बाबू चौधरी के मकान के सामने होते हुए यह कार्य तेली मोहल्ला और जैन मंदिर की ओर बढ़ रहा था. इसी दौरान नगर पालिका प्रशासक एवं तहसीलदार की ओर से फोन कर कार्य तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद मौके पर चल रहा काम बंद करवा दिया गया. कार्य रुकते ही कस्बे में विवाद की स्थिति बन गई.

पैच वर्क पूरी तरह निजी खर्च से कराया जा रहा था

कैलाश भाटी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर जनहित से जुड़े कार्य को रोका है, जबकि न तो आचार संहिता लागू है और न ही यह कोई सरकारी बजट से कराया जा रहा कार्य था. उन्होंने स्पष्ट किया कि पैच वर्क पूरी तरह निजी खर्च से कराया जा रहा था और इसका उद्देश्य केवल आमजन को राहत देना था.

वहीं, कस्बे के कई नागरिकों ने भी प्रशासन के इस निर्णय पर नाराजगी जताई. लोगों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति से वाहन चालकों, दुकानदारों और पैदल राहगीरों को परेशानी हो रही थी और पैच वर्क पूरी तरह जनहित में था, जिसे रोका जाना समझ से परे है.

नगर पालिका को बजट प्राप्त हो चुका

इस पूरे मामले पर नगर पालिका आयुक्त एवं तहसीलदार नितिन मेहरावत ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण या मरम्मत कार्य कराने के लिए विधिवत अनुमति आवश्यक है. बिना एसडीएम की स्वीकृति के ऐसे कार्य कराना नियमों के खिलाफ है.

उन्होंने कहा कि नगर पालिका को बजट प्राप्त हो चुका है, इसलिए सड़क, नाली और लाइट सहित सभी आवश्यक विकास कार्य नगर पालिका द्वारा नियमानुसार कराए जाएंगे. आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विकास कार्य पुनः शुरू किए जाएंगे, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था और कानूनी प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

