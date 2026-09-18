/प्रतापगढ़ वार्ड 5 की पार्षद पायल धोबी के जाति प्रमाण पत्र पर विवाद, कोर्ट पहुंचा मामला

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ नगर परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 5 से निर्वाचित प्रत्याशी पायल धोबी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मामला अब जिला एवं सेशन न्यायालय तक पहुंच गया है. याचिका में दूसरे राज्य की मूल निवासी होने और वहां धोबी जाति ओबीसी श्रेणी में आने का हवाला देते हुए उनके राजस्थान से जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए गए हैं. मामले में अदालत ने जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया है.

साथ ही लोक अभियोजक के माध्यम से वर्ष 2017 में जारी जाति प्रमाण पत्र की वैधता और सत्यता की जांच कराने के निर्देश भी दिए थे. जांच रिपोर्ट आज 18 सितंबर को सुबह 10:30 बजे तक पेश करने को कहा गया था.

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नामांकन के दौरान दर्ज हुई थी आपत्ति

यह पूरा मामला नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 की SC आरक्षित सीट से जुड़ा है. चुनाव के दौरान ज्योति खोईवाल पत्नी चंद्रशेखर ने प्रत्याशी पायल धोबी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई थी. आपत्ति में दावा किया गया था कि पायल धोबी मूल रूप से ग्राम जमालपुरा तोड़ी, महिदपुर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश की निवासी हैं और मध्य प्रदेश में धोबी जाति OBC वर्ग में शामिल है. इसके बावजूद पायल धोबी ने प्रतापगढ़ से वर्ष 2017 में जारी SC श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव में नामांकन दाखिल किया.

हालांकि, निर्वाचन कार्यालय ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने का हवाला देते हुए आपत्ति निरस्त कर दी थी. इसके बाद पायल धोबी को 9 सितंबर को हुए मतदान में भाग लेने की अनुमति मिली और 14 सितंबर को घोषित परिणाम में उन्हें वार्ड 5 से निर्वाचित घोषित किया गया.

14 सितंबर को घोषित हुआ चुनाव परिणाम

मतदान के बाद 14 सितंबर को घोषित परिणाम में पायल धोबी को प्रतापगढ़ नगर परिषद के वार्ड 5 से निर्वाचित घोषित किया गया. परिणाम आने के बाद ज्योति खोईवाल ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 31 के तहत जिला एवं सेशन न्यायालय में याचिका दायर की. याचिका में मांग की गई कि 21 सितंबर को होने वाले अध्यक्ष/सभापति पद के चुनाव की प्रक्रिया से निर्वाचित प्रत्याशी को दूर रखा जाए.

जाति प्रमाण पत्र की जांच के निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने लोक अभियोजक को निर्देश दिए हैं कि जिला निर्वाचन कार्यालय से वर्ष 2017 में जारी जाति प्रमाण पत्र की जांच कराई जाए. इसके लिए मध्य प्रदेश में लागू जाति वर्ग से संबंधित अधिसूचनाओं को भी आधार बनाने को कहा गया था. अदालत ने जाति निर्धारण से जुड़े कानूनी सिद्धांतों के संदर्भ में भी जांच के निर्देश दिए थे.

नगर परिषद के चुनाव परिणामों के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया है. 40 वार्डों के परिणाम में कांग्रेस को 20, भाजपा को 17 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 3 सीटें मिली हैं. ऐसे में सभापति चुनाव से पहले वार्ड 5 के निर्वाचन को लेकर उठे सवालों से राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि, प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर अंतिम स्थिति अदालत में होने वाली जांच और आगे के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी.

