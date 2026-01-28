Dalot: आखिर 80 फीट गहरे कुएं में कैसे गिरा दुर्लभ उल्लू, वन्यजीव प्रेमियों नें ऐसे जान जोखिम में डाल किया रेस्क्यू

Pratapgarh News: दलोट क्षेत्र के लालाखेड़ी मार्ग पर एक खलिहान उल्लू (Barn Owl) के लिए मौत का कुआं बने 80 फीट गहरे गड्ढे से उसे सुरक्षित बाहर निकालकर वन्यजीव प्रेमियों ने मानवता की मिसाल पेश की है. यह दुर्लभ उल्लू कुएं की गहराई में प्लास्टिक की डोरी में इस कदर उलझ गया था कि उसका बच पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था.

डिस्को डोरी में फंसी सांसे

किसान के कुएं में गिरा यह उल्लू गेहूं का भारा बांधने वाली 'डिस्को डोरी' में बुरी तरह फंस गया था. वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, डोरी उसके पंखों में उतनी ही उलझती जा रही थी. कुएं के अंदर लगातार पंख फड़फड़ाने के कारण वह बुरी तरह थक चुका था और डूबने या चोटिल होने की कगार पर था.

80 फीट गहराई में उतरी रेस्क्यू टीम

सूचना मिलते ही वाइल्डलाइफ एनिमल रेस्क्यू सोसायटी दलोट की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यूर चेनिराम कुमावत ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जोखिम उठाया और रस्सी के सहारे 80 फीट गहरे कुएं में उतरे. कुएं के अंदर अंधेरे और संकरी जगह में चेनिराम ने बेहद सावधानी से उल्लू के पंखों में फंसी डोरी को धीरे-धीरे काटा. लव कुमार जैन ने बताया कि डोरी हटाने के बाद उल्लू का परीक्षण किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे कोई गंभीर चोट तो नहीं आई है. इस अभियान में रवि कुमावत, नागेश्वर और समरथ ने भी सहयोग किया.

स्वतंत्र उड़ान और राहत की सांस

कुएं से बाहर निकालने और पंखों को साफ करने के बाद उल्लू को सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ा गया. जैसे ही उसे जमीन पर रखा, उसने अपनी ताकत बटोरी और एक लंबी स्वतंत्र उड़ान भर ली. अपने संरक्षक को सुरक्षित उड़ते देख मौके पर मौजूद ग्रामीणों और रेस्क्यू टीम ने खुशी जाहिर की.

