Dalot: आखिर 80 फीट गहरे कुएं में कैसे गिरा दुर्लभ उल्लू, वन्यजीव प्रेमियों नें ऐसे जान जोखिम में डाल किया रेस्क्यू

Rajasthan news: दलोट में 80 फीट गहरे कुएं में फंसे बार्न प्रजाति के उल्लू को वन्यजीव प्रेमियों ने सुरक्षित बचा लिया. रेस्क्यूर चेनिराम कुमावत ने कुएं में उतरकर डोरी में उलझे पक्षी को बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद उसे जंगल में आजाद कर दिया.
Pratapgarh News: दलोट क्षेत्र के लालाखेड़ी मार्ग पर एक खलिहान उल्लू (Barn Owl) के लिए मौत का कुआं बने 80 फीट गहरे गड्ढे से उसे सुरक्षित बाहर निकालकर वन्यजीव प्रेमियों ने मानवता की मिसाल पेश की है. यह दुर्लभ उल्लू कुएं की गहराई में प्लास्टिक की डोरी में इस कदर उलझ गया था कि उसका बच पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था.
डिस्को डोरी में फंसी सांसे
किसान के कुएं में गिरा यह उल्लू गेहूं का भारा बांधने वाली 'डिस्को डोरी' में बुरी तरह फंस गया था. वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, डोरी उसके पंखों में उतनी ही उलझती जा रही थी. कुएं के अंदर लगातार पंख फड़फड़ाने के कारण वह बुरी तरह थक चुका था और डूबने या चोटिल होने की कगार पर था.
80 फीट गहराई में उतरी रेस्क्यू टीम
सूचना मिलते ही वाइल्डलाइफ एनिमल रेस्क्यू सोसायटी दलोट की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यूर चेनिराम कुमावत ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जोखिम उठाया और रस्सी के सहारे 80 फीट गहरे कुएं में उतरे. कुएं के अंदर अंधेरे और संकरी जगह में चेनिराम ने बेहद सावधानी से उल्लू के पंखों में फंसी डोरी को धीरे-धीरे काटा. लव कुमार जैन ने बताया कि डोरी हटाने के बाद उल्लू का परीक्षण किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे कोई गंभीर चोट तो नहीं आई है. इस अभियान में रवि कुमावत, नागेश्वर और समरथ ने भी सहयोग किया.
स्वतंत्र उड़ान और राहत की सांस
कुएं से बाहर निकालने और पंखों को साफ करने के बाद उल्लू को सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ा गया. जैसे ही उसे जमीन पर रखा, उसने अपनी ताकत बटोरी और एक लंबी स्वतंत्र उड़ान भर ली. अपने संरक्षक को सुरक्षित उड़ते देख मौके पर मौजूद ग्रामीणों और रेस्क्यू टीम ने खुशी जाहिर की.
पढ़ें Pratapgarh जिले की एक और खबर…
ऑपरेशन चक्रव्यूह में बड़ी सफलता, 18.640 किलो डोडाचूरा जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार
प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत जिला स्पेशल टीम और पुलिस थाना रंठाजना की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने 18 किलो 640 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जब्त डोडाचूरा की अनुमानित बाजार कीमत करीब 2 लाख 80 हजार रुपये बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान परिवहन में प्रयुक्त क्रूजर गाड़ी और स्कॉटिंग में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है.
यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ बी. आदित्य के निर्देशन में की गई है. पुलिस थाना रंठाजना के थानाधिकारी विजेन्द्र सिंह ने बताया कि 27 जनवरी को थाना रंठाजना पुलिस एवं डीएसटी टीम साकरीया से चेनियाखेड़ी जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी कर रही थी. इसी दौरान साकरीया की ओर से एक मोटरसाइकिल और उसके पीछे आ रही फोर्स कंपनी की एक क्रूजर गाड़ी दिखाई दी. पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर क्रूजर चालक ने वाहन को वापस मोड़ने का प्रयास किया और पुलिस को चकमा देने की कोशिश की. डीएसटी टीम द्वारा पीछा किए जाने पर क्रूजर चालक ने जान से मारने की नीयत से सरकारी वाहन को टक्कर मार दी, जिससे पुलिस जाप्ते को चोटें आईं. इसके
बावजूद पुलिस टीम ने साहस दिखाते हुए वाहन को रोका और तलाशी ली. तलाशी के दौरान क्रूजर से 18 किलो 640 ग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक क्रूजर चालक और दो मोटरसाइकिल सवार शामिल थे, जो स्कॉटिंग कर रहे थे. कार्रवाई में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और क्रूजर वाहन को जब्त कर लिया गया. इस संबंध में पुलिस थाना रंठाजना पर प्रकरण एनडीपीएस एक्ट, बीएनएस एवं 3 पीडीपीपी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है. प्रकरण का अनुसंधान जारी है.
