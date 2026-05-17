/तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, तीन युवकों की दर्दनाक मौत, 30 फुट दूर जा गिरे शव

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों ने अपनी भयावह कीमत वसूल ली है. धमोतर थाना क्षेत्र के सेवरा गांव के निकट देर रात एक तेज रफ्तार ट्रेलर की भारी भरकम बाइक से टक्कर हो गई. इस भीषण दुर्घटना में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि तीनों युवक बाइक समेत करीब 30 फीट दूर जा गिरे.

देर रात हुए इस हादसे में तीनों युवक बाइक पर सवार थे. तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि युवक सड़क से उछलकर दूर जा गिरे. सिर और शरीर पर गंभीर चोटें लगने के कारण तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि युवकों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया है.

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पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

सूचना मिलते ही धमोतर थाना पुलिस और एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. फिलहाल गंभीर चोटों के कारण मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस की टीम शवों की पहचान के लिए लगातार प्रयास कर रही है. परिजनों को सूचना दिए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

ट्रेलर को कब्जे में लिया

पुलिस ने हादसे के तुरंत बाद ट्रेलर को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में ट्रेलर की अत्यधिक तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



इलाके में शोक की लहर

इस दुर्घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. स्थानीय लोगों ने सड़क की खराब स्थिति और तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग की है. यह हादसा एक बार फिर साबित करता है कि राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लापरवाही और तेज रफ्तार कितनी खतरनाक साबित हो सकती है. पुलिस अब ट्रेलर चालक की भूमिका, ओवर स्पीडिंग और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है.



प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर सेवरा गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक बाइक को ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार ट्रेलर ने दोनों बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भयावह था कि तीनों युवक करीब 30 फीट दूर जा गिरे और उनके सिर में गंभीर चोटें आने से मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलने पर रात करीब 8:40 बजे धमोतर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. धमोतर थानाधिकारी घीसूलाल ने बताया कि घटनास्थल पर दो क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलें और तीन युवक मृत अवस्था में पड़े मिले. गंभीर सिर की चोटों के कारण मृतकों की तत्काल पहचान नहीं हो सकी. पुलिस ने मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पहचान कर परिजनों से संपर्क किया.



हादसे में मृतकों की पहचान अब्बास (25) पुत्र मुराद खां मेवाती निवासी मेवातियों का खेड़ा, थाना रेलमगरा जिला राजसमंद, हिकलाल (35) पुत्र हसन खां निवासी मेवातियों का खेड़ा थाना रेलमगरा जिला राजसमंद तथा राजेश (35) पुत्र हकरू मीणा निवासी पिपलीखेड़ा थाना धमोतर जिला प्रतापगढ़ के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार अब्बास और हिकलाल रोजगार की तलाश में प्रतापगढ़ आ रहे थे. वहीं राजेश अपने ससुराल से वापस अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया.