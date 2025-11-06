प्रतापगढ़ में करमोही नदी पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम, 51 जोड़ों ने किया गंगा पूजन

Pratapgarh News: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रतापगढ़ के धरियावद नगर में करमोही नदी के गंगा घाट पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. उत्तम सेवा फाउंडेशन एवं उत्तम नारी शक्ति धरियावद के तत्वावधान में भव्य गंगा आरती, दीपदान, चुनरी यात्रा, सांस्कृतिक संध्या और आतिशबाजी जैसे विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ.

नगर के सब्जी मंडी पुराना बस स्टैंड से गंगा घाट तक 151 फीट लंबी चुनरी शोभायात्रा निकाली गई. महिलाओं और श्रद्धालुओं ने हाथों में चुनरी थामकर “गंगा माता” के भजन गाते हुए यात्रा को भक्ति से सराबोर कर दिया. नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यात्रा गंगा घाट पहुंची, जहां गंगा माता को चुनरी ओढ़ाई गई.

देर शाम को पूर्व राजपरिवार के भानुप्रताप सिंह राणावत परिवार की ओर से मुख्य यजमान के रूप में वैदिक रीति से गंगा आरती संपन्न की गई. उज्जैन से आए पंडितों ने वाराणसी की तर्ज पर मंत्रोच्चारण के साथ विशेष आरती कर वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया. इसके बाद 51 जोड़ों ने मिलकर गंगा पूजन किया.

कार्यक्रम में बड़ीसादड़ी रामद्वारा के संत अंतरामजी महाराज ने भक्तों को आशीर्वाद दिया. गंगा घाट पर 5100 दीपों से दीपदान कर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया गया. दीपों की लौ से घाट आलोकित हो उठा, वहीं आसमान में छूती भव्य आतिशबाजी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. कार्यक्रम स्थल और आस-पास के क्षेत्रों में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस व प्रशासन ने यातायात में अस्थायी बदलाव कर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की.

