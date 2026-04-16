/हादसों को न्योता दे रही प्रतापगढ़ की ये सड़क, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर के बस स्टैंड से कृषि उपज मंडी की ओर जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों हादसों को न्योता दे रही है. सड़क किनारे बना गहरा गड्ढा दुपहिया वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक आंखें मूंदे बैठा है.

जानकारी के अनुसार, बस स्टैंड के बाईं ओर से अर्चना टॉकीज होते हुए कृषि मंडी तक जाने वाला यह मार्ग शहर के सबसे व्यस्त रास्तों में शामिल है. यहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में दुपहिया वाहन, भारी वाहन, रोडवेज व निजी बसें और कृषि उपज से भरे ट्रैक्टर गुजरते हैं. ऐसे में सड़क किनारे बना लगभग दो बाय दो फीट चौड़ा और करीब चार फीट गहरा गड्ढा कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह गड्ढा मोबाइल शॉप और आर के शूज के बाहर स्थित है, जहां से गुजरना खासतौर पर बाइक और स्कूटी चालकों के लिए जोखिम भरा हो गया है. मंडी की ओर से तेज गति से आने वाले वाहनों के कारण दुपहिया चालक अचानक संतुलन खो सकते हैं और सीधे इस गड्ढे में गिरने की आशंका बनी रहती है.

दुकानदारों का कहना है कि बीती रात किसी भारी वाहन के नाले की पटरी पर चढ़ने से यह गड्ढा और अधिक गहरा हो गया है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि अस्थायी मरम्मत के बजाय स्थायी समाधान किया जाए. इसके तहत गड्ढे के आसपास 10 से 15 फीट तक क्षतिग्रस्त सीमेंट को हटाकर लोहे के एंगल के साथ मजबूत पुनर्निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा न हो.

फिलहाल स्थिति यह है कि इतने बड़े खतरे के बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे आमजन और व्यापारियों में रोष बढ़ता जा रहा है. अगर समय रहते इस गड्ढे की मरम्मत नहीं कराई गई, तो यह लापरवाही किसी बड़े हादसे में बदल सकती है.

