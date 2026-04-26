/बदली सरकारें, नहीं बदले हालात, खस्ताहाल सड़क से जान जोखिम में डालकर गुजरने को मजबूर ग्रामीण

Pratapgarh : प्रतापगढ़ जिले के नानणा-कन्थार क्षेत्र में विकास के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आ रहे हैं. मन्दसौर-प्रतापगढ़ मुख्य मार्ग से नानणा कन्थार जाने वाली सड़क आज भी बदहाल स्थिति में है. सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे और उखड़ी हुई सतह ने इसे खतरनाक बना दिया है. हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरना पड़ रहा है.



ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से यह सड़क इसी हालत में पड़ी हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुधार नहीं किया गया. सूखे मौसम में तो लोग किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में यही सड़क तालाब का रूप ले लेती है. कीचड़, पानी और फिसलन के कारण दोपहिया वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है.

ओमप्रकाश, सलमान, जावेद खान और गणेश मीणा सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि इस रास्ते से रोजाना स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और मरीज गुजरते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है. खराब सड़क के कारण एंबुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिससे आपात स्थिति में लोगों की जान पर बन आती है.



स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव की सुध लेना तक जरूरी नहीं समझते. ग्रामीणों का कहना है कि वे सालों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है.

ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि आने वाले डेढ़ महीने में मानसून शुरू हो जाएगा, जिससे हालात और भी बदतर हो जाएंगे. बरसात के दौरान यह मार्ग पूरी तरह से बाधित हो जाता है. खेती-किसानी से जुड़े काम, दूध और सब्जियों को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है. कई बार बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है क्योंकि वे स्कूल नहीं जा पाते.



नानणा-कन्थार क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि बरसात से पहले इस सड़क का निर्माण या मरम्मत कार्य तत्काल शुरू कराया जाए. ग्रामीणों का कहना है कि विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच उनकी यह बुनियादी समस्या कब दूर होगी, इसका इंतजार वे लंबे समय से कर रहे हैं.

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