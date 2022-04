प्रतापगढ़: 151 फिट लंबी चुनरी की यात्रा निकालकर भंवर माता मंदिर पहुंचे श्रद्धालु

प्रतापगढ़: 151 फिट लंबी चुनरी की यात्रा निकालकर भंवर माता मंदिर पहुंचे श्रद्धालु

Devotees reached Bhanwar Mata Temple after taking out journey of 151 feet long chunari in Pratapgarh

Pratapgarh, Pratapgarh Samachar, Bhanwar Mata Temple, Navratri, Navratri 2022, Asthami, Rajasthan

शीतला माता मंदिर बड़ी सादड़ी दरवाजे से बैंड बाजे फुल डीजे के साथ शुरू हुई जो नगर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ भंवर माता मंदिर पहुंची.

प्रतापगढ़: चैत्र नवरात्र पर पूरा क्षेत्र माता की भक्ति में सरोबार है. भक्तों मां दुर्गा की भक्ति कर रहे हैं. 9 दिनों तक माता के अलग-अलग स्वरूपों के दर्शन भक्तों को मिल रहे हैं. नगर सहित ग्रामीण इलाकों में भी जगह-जगह रंग-बिरंगी रोशनी से आकर्षक तरीके से सजे माता के मंदिरों में मां दुर्गा की आराधना की जा रही है.

जिले के छोटीसादड़ी उपखंड मुख्यालय के गणेशपुर मार्ग स्थित शीतला माता मित्र मंडल की ओर से 151 फीट की चुनरी यात्रा निकाली गई. शीतला माता मंदिर बड़ी सादड़ी दरवाजे से बैंड बाजे फुल डीजे के साथ शुरू हुई जो नगर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ भंवर माता मंदिर पहुंची.

यहां मां भंवर माता को चुनरी अर्पित की गई. चुनरी यात्रा में महिलाएं सिर पर चुनरी धारण कर माता के गीत और भजनों पर नाचते धिरकते चल रही थी. चुनरी यात्रा का सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया.

चुनरी यात्रा माता के मंदिर पहुंचने के बाद विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए तथा चुनरी मां को समर्पित की गई. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.

(इनपुट-विवेक उपाध्याय)