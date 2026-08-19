/धरियावद में पहली बार नगर पालिका चुनाव का बिगुल, BJP की बैठक में बनी बड़ी रणनीति; टिकट के लिए मची होड़

Dhariyawad Nikay Chunav: प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में पहली बार होने जा रहे नगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. भाजपा और कांग्रेस के साथ संभावित उम्मीदवार भी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं. वार्डों में जनसंपर्क बढ़ने के साथ टिकट की दावेदारी को लेकर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी बीच भाजपा ने बैठक कर चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया.

भाजपा ने बनाई चुनावी रणनीति

भाजपा की बैठक में जिला अध्यक्ष महावीर कृष्णवत, चुनाव प्रभारी जसपाल गुर्जर और कन्हैया लाल मीणा समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. बैठक में आने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई. नेताओं ने वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करने और बूथ तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया.

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हर वार्ड में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी

बैठक में भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में पूरी तरह जुटने की अपील की. पार्टी की ओर से धरियावद के सभी वार्डों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने का दावा किया गया. इसके साथ ही संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता और स्थानीय चुनावी समीकरणों पर भी चर्चा हुई.

टिकट के लिए दावेदारों में बढ़ी होड़

धरियावद नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों में पार्षद के टिकट की दावेदारी तेज हो गई है. संभावित उम्मीदवार अपने-अपने वार्ड में लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं. पार्टी नेताओं और स्थानीय मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है.

OBC अनारक्षित सीट से बदला चुनावी गणित

धरियावद नगर पालिका में इस बार ओबीसी अनारक्षित सीट घोषित की गई है. इसके बाद संभावित उम्मीदवार अपने स्तर पर चुनावी समीकरण बनाने में जुट गए हैं. दावेदार वार्ड में अपनी सक्रियता बढ़ाने के साथ ही लोगों के बीच अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. टिकट की दौड़ में कौन आगे निकलता है, इस पर भी सभी की नजर बनी हुई है.

पहली बार होगा नगर पालिका चुनाव

धरियावद में नगर पालिका बनने के बाद यह पहला चुनाव है. ऐसे में यह चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए खास माना जा रहा है. राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव संगठन की ताकत और स्थानीय जनाधार की परीक्षा भी होगा. वार्ड स्तर पर बढ़ती गतिविधियों से चुनावी माहौल अभी से गर्म होने लगा है.

टिकट के बाद और बढ़ेगा मुकाबला

फिलहाल दोनों प्रमुख दलों में टिकट को लेकर अंदरूनी तैयारियां चल रही हैं. आने वाले दिनों में प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद चुनावी तस्वीर और साफ होगी. टिकट वितरण के साथ ही वार्डों में मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है. अभी से दावेदारों की बढ़ती सक्रियता ने धरियावद की स्थानीय सियासत को गर्म कर दिया है.