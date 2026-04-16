/2.32 करोड़ की परियोजना से प्रतापगढ़ के गांवों में उजाला, धौलापानी-चिवेली से लेकर घाटी घोसी तक रोशनी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के जनजाति बाहुल्य और दूरस्थ क्षेत्रों में अब बिजली व्यवस्था की तस्वीर बदलने लगी है. धौलापानी जीएसएस की स्थापना के साथ ही छोटी सादड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के कई गांवों में वर्षों पुरानी बिजली समस्या का समाधान हो गया है. करीब 2.32 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना ने चिवेली से लेकर घाटी घोसी तक के गांवों में स्थायी रूप से रोशनी पहुंचाने का काम किया है.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसी कड़ी में लंबे समय से लंबित धौलापानी जीएसएस की मांग को प्राथमिकता देते हुए इसे साकार किया गया है. क्षेत्र के लोग पिछले 10 से 15 वर्षों से इस परियोजना की मांग कर रहे थे, जो अब जाकर पूरी हो सकी है.



छोटी सादड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले गांवों में लंबे समय से कम वोल्टेज और बार-बार बिजली बाधित होने की समस्या बनी हुई थी. इससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होती थी, घरेलू कामकाज में परेशानी आती थी और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता था. इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी देकर इसे समयबद्ध तरीके से पूरा कराया.



आरडीएसएस योजना के तहत स्थापित 33/11 केवी धौलापानी फीडर की क्षमता लगभग 3.15 एमवीए है. इसके अंतर्गत मंडाई, मानपुरा, भाटखेड़ा, हसनपुर की रेल और धौलापानी-एजी सहित पांच नए 11 केवी फीडरों का निर्माण किया गया है. इस परियोजना से 2419 उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल रहा है, वहीं चिवेली, टांडा घाटा, नानकवेड़ी, मानपुरा, चरियाला अम्बा, रिचवा, भाटखेड़ा, हसनपुर की रेल, पाटिया, धौलापानी और घाटी घोसी सहित आसपास के अनेक गांवों में अब बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है.



परियोजना के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है. जहां पहले उपभोक्ताओं को कम वोल्टेज और बार-बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ता था, वहीं अब घरेलू उपकरणों का सुचारू और सुरक्षित संचालन संभव हो गया है. किसानों को भी सिंचाई के लिए नियमित बिजली मिल रही है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ी है और उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.

धौलापानी जीएसएस न केवल एक विद्युत परियोजना है, बल्कि यह ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है और विकास की नई संभावनाएं खुल रही हैं.

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