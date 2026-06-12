/प्रतापगढ़ में विवाहिता की मौत के बाद तनाव, अंतिम संस्कार के दौरान पीहर और ससुराल पक्ष में विवाद

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट थाना क्षेत्र के छरी गांव में एक विवाहित युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद तनावपूर्ण माहौल बन गया. पोस्टमार्टम के बाद जब मृतका का शव अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया गया, तो पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई.

इस दौरान मृतका के पीहर पक्ष के कुछ लोगों द्वारा ससुराल पक्ष के घर में घुसकर तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, छरी गांव निवासी 25 वर्षीय कृष्णा पत्नी हीरालाल निनामा गुरुवार सुबह अपने घर में फंदे से लटकी हुई मिली थी.

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सूचना मिलने पर पीपलखूंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ भिजवाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.

बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जब मृतका का शव अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया गया, तो मृतका के पीहर पक्ष के लोग, जो छायण गांव निवासी बताए जा रहे हैं, वहां पहुंच गए. आरोप है कि उन्होंने ससुराल पक्ष के सीमेंट चद्दर से बने मकान में घुसकर तोड़फोड़ की. घर में रखा सामान बिखेर दिया गया तथा कई घरेलू वस्तुओं को नुकसान पहुंचाया गया.

पालतू बकरियों को मारने और मकान की सीमेंट चद्दरों को तोड़ने के भी आरोप लगाए गए हैं, जिससे मकान का एक हिस्सा छतविहीन हो गया. घटना की सूचना पर दोनों पक्षों के बीच समझाइश का प्रयास किया गया, जिसके बाद स्थिति को शांत कराया गया. बाद में मृतका का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ. फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.

