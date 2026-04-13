जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति, संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपखंड स्तरीय अधिकारी भी जुड़े. जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका नियमानुसार समयबद्ध एवं संतुष्टिपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारी नियमानुसार यथा संभव तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें.

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साथ ही अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं कार्मिकों की नियमित मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें. पीएचईडी विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों और विभागाधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर आवश्यक स्थानों पर पेयजल टैंकरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे आमजन को पेयजल संबंधी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.

उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्रगति में सुधार लाकर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया. जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम तथा वर्तमान में संचालित सर्वे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. साथ ही बैठक में हरियालो राजस्थान अभियान के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए.

