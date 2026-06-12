/प्रतापगढ़ से महाराष्ट्र तक फैले ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, कुख्यात तस्कर JCB गिरफ्तार

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से जुड़े अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और हथुनिया थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. महाराष्ट्र में पांच किलो एमडी मेफेड्रोन ड्रग्स की बरामदगी के बाद सामने आए इनपुट के आधार पर प्रतापगढ़ के कुख्यात तस्कर मोहम्मद उर्फ जेसीबी को मध्यप्रदेश के मंदसौर से हिरासत में लिया गया है.

बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ था और विभिन्न राज्यों में फैले नेटवर्क के जरिए ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था. जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में पकड़े गए तस्करों से पूछताछ के दौरान मोहम्मद उर्फ जेसीबी का नाम मुख्य सप्लायर के रूप में सामने आया था. इसके बाद सीबीएन की टीम प्रतापगढ़ पहुंची और हथुनिया थाना पुलिस के सहयोग से लगातार दबिश दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि आरोपी पहले ही फरार हो चुका था. तीन दिनों तक चली घेराबंदी और मुखबिर तंत्र की सक्रियता के बाद उसकी लोकेशन मध्यप्रदेश के मंदसौर क्षेत्र में मिली. संयुक्त टीम ने बाजखेड़ी-सीतामऊ रोड पर कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मोहम्मद उर्फ जेसीबी ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का अहम कड़ी माना जाता है.

वह अवैध मादक पदार्थों के निर्माण से लेकर उनकी सप्लाई व्यवस्था तक में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है. जांच एजेंसियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से कई राज्यों में फैले ड्रग्स सिंडिकेट के संचालन, सप्लाई चेन और आर्थिक लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं.

इस मामले में आरोपी के भाई रहमत अली का नाम भी सामने आया है, जिसकी तलाश जारी है. पुलिस का मानना है कि रहमत की गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क के वित्तीय लेन-देन और अन्य सहयोगियों के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार दोनों भाइयों ने क्षेत्र में मजबूत संपर्कों और कूरियर नेटवर्क के जरिए इस अवैध कारोबार को विस्तार दिया था.

उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व हथुनिया थाना क्षेत्र में एक खेत से अवैध एमडी फैक्ट्री से जुड़ी सामग्री भी बरामद की गई थी. इसके बाद से ही मोहम्मद उर्फ जेसीबी का नाम लगातार जांच एजेंसियों की निगाह में बना हुआ था. अब उसकी गिरफ्तारी को प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

मोहम्मद उर्फ जेसीबी का आपराधिक रिकॉर्ड भी लंबा रहा है. उसके खिलाफ वर्ष 2005 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, जबकि वर्ष 2024 में मध्यप्रदेश के मंदसौर कोतवाली थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जो न्यायालय में विचाराधीन है.

वहीं उसके भाई रहमत अली के खिलाफ वर्ष 2021 में मारपीट और छेड़छाड़ से संबंधित मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस चालान पेश कर चुकी है. फिलहाल सीबीएन और पुलिस की संयुक्त टीम पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

