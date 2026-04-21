/प्रतापगढ़ में ऑपरेशन ‘त्रिनेत्र’ के तहत बड़ी कार्रवाई, कुएं से निकला ड्रग्स का जखीरा, आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में अरनोद थाना क्षेत्र में ऑपरेशन ‘त्रिनेत्र’ के तहत पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की.
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अरनोद थाना क्षेत्र में ऑपरेशन ‘त्रिनेत्र’ के तहत पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7.387 किलोग्राम प्रतिबंधित 2-ब्रोमो, 4-मिथाइल प्रोपिओफेनोन केमिकल पाउडर और 5 ग्राम एमडी बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है. खास बात यह है कि इस केमिकल को एनडीपीएस एक्ट में शामिल किए जाने के बाद जिले में इतनी बड़ी जब्ती पहली बार सामने आई है. मुखबिर से सूचना मिली थी कि नौगांवा गांव में आरोपी आबिद पुत्र मोहम्मद खान अपने खेत पर कुएं के पास एमडी बनाने का काम कर रहा है और केमिकल पाउडर को भी वहीं छिपाकर रखा गया है.
सूचना मिलते ही पुलिस और डीएसटी टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और सघन तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान कुएं के पास बने हौज में भरे पानी के अंदर प्लास्टिक की थैली में छिपाकर रखा गया केमिकल पाउडर बरामद किया गया.
जांच में एक प्लास्टिक कट्टे में 7 किलो 387 ग्राम सफेद रंग का प्रतिबंधित केमिकल मिला, जो एमडी बनाने में उपयोग होता है. इसके अलावा पास में रखी थैली से 5 ग्राम एमडी भी जब्त की गई. कार्रवाई के बाद आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और अन्य जुड़े लोगों की तलाश की जा रही है.
गौरतलब है कि भारत सरकार ने 11 मार्च 2026 को 2-ब्रोमो, 4-मिथाइल प्रोपिओफेनोन को मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) की श्रेणी में शामिल किया था. इसके बाद प्रतापगढ़ जिले में इस प्रतिबंधित केमिकल की इतनी बड़ी मात्रा में जब्ती पहली बार हुई है, जिसे नशे के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है.
ऑपरेशन ‘त्रिनेत्र’ के तहत की गई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि पुलिस अब नशा तस्करी और उससे जुड़े केमिकल नेटवर्क के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में भी ऐसे गिरोहों पर लगातार शिकंजा कसता रहेगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!