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प्रतापगढ़ में ऑपरेशन ‘त्रिनेत्र’ के तहत बड़ी कार्रवाई, कुएं से निकला ड्रग्स का जखीरा, आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में अरनोद थाना क्षेत्र में ऑपरेशन ‘त्रिनेत्र’ के तहत पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Apr 21, 2026, 08:50 PM|Updated: Apr 21, 2026, 08:50 PM
प्रतापगढ़ में ऑपरेशन ‘त्रिनेत्र’ के तहत बड़ी कार्रवाई, कुएं से निकला ड्रग्स का जखीरा, आरोपी गिरफ्तार
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Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अरनोद थाना क्षेत्र में ऑपरेशन ‘त्रिनेत्र’ के तहत पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7.387 किलोग्राम प्रतिबंधित 2-ब्रोमो, 4-मिथाइल प्रोपिओफेनोन केमिकल पाउडर और 5 ग्राम एमडी बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है. खास बात यह है कि इस केमिकल को एनडीपीएस एक्ट में शामिल किए जाने के बाद जिले में इतनी बड़ी जब्ती पहली बार सामने आई है. मुखबिर से सूचना मिली थी कि नौगांवा गांव में आरोपी आबिद पुत्र मोहम्मद खान अपने खेत पर कुएं के पास एमडी बनाने का काम कर रहा है और केमिकल पाउडर को भी वहीं छिपाकर रखा गया है.

सूचना मिलते ही पुलिस और डीएसटी टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और सघन तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान कुएं के पास बने हौज में भरे पानी के अंदर प्लास्टिक की थैली में छिपाकर रखा गया केमिकल पाउडर बरामद किया गया.

जांच में एक प्लास्टिक कट्टे में 7 किलो 387 ग्राम सफेद रंग का प्रतिबंधित केमिकल मिला, जो एमडी बनाने में उपयोग होता है. इसके अलावा पास में रखी थैली से 5 ग्राम एमडी भी जब्त की गई. कार्रवाई के बाद आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और अन्य जुड़े लोगों की तलाश की जा रही है.

गौरतलब है कि भारत सरकार ने 11 मार्च 2026 को 2-ब्रोमो, 4-मिथाइल प्रोपिओफेनोन को मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) की श्रेणी में शामिल किया था. इसके बाद प्रतापगढ़ जिले में इस प्रतिबंधित केमिकल की इतनी बड़ी मात्रा में जब्ती पहली बार हुई है, जिसे नशे के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है.

ऑपरेशन ‘त्रिनेत्र’ के तहत की गई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि पुलिस अब नशा तस्करी और उससे जुड़े केमिकल नेटवर्क के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में भी ऐसे गिरोहों पर लगातार शिकंजा कसता रहेगा.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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