नशे में धुत युवक ने अस्पताल में मचाई रौद्रता, बाइक लेकर ओपीडी तक पहुंचा, गिरफ्तारी के बाद बोला सॉरी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के अस्पताल में 4-5 अप्रैल की मध्य रात्रि एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक युवक नशे की हालत में बुलेट मोटरसाइकिल लेकर सीधे ओपीडी वार्ड तक पहुंच गया. हॉर्न बजाते हुए वार्ड में घुसने वाले युवक ने वहां मौजूद स्टाफ पर धौंस जमानी शुरू कर दी, जिससे अस्पताल प्रशासन और मरीजों में हड़कंप मच गया.



अस्पताल परिसर में इस तरह की हरकत से कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निदेशन में यह कार्रवाई की गई.



डीएसपी गजेन्द्र सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय गुर्जर निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि हवालात का दरवाजा देखते ही युवक की सारी दबंगई निकल गई. जो युवक कुछ समय पहले तक अस्पताल में रौब झाड़ रहा था, वही गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा.

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एक वीडियो में आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आया, जिसमें उसने भविष्य में ऐसी गलती न करने की बात कही और अस्पताल प्रशासन, स्टाफ व मरीजों से क्षमा याचना की. पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों, विशेषकर अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर इस प्रकार का दुर्व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कानून का भय बनाए रखना आवश्यक है, ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो सके.

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