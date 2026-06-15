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प्रतापगढ़ में 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने 6 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप

Rajasthan Crime: प्रतापगढ़ जिले के जहाजपुर में एक 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए छह लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 15, 2026, 07:19 PM|Updated: Jun 15, 2026, 07:19 PM
प्रतापगढ़ में 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने 6 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के जहाजपुर क्षेत्र में एक 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए छह लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है.

कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि जहाजपुर गांव में एक व्यक्ति का शव उसके घर में पड़ा हुआ है. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक की पहचान बद्रीलाल मीणा (35) पुत्र कचरूलाल मीणा निवासी जहाजपुर के रूप में हुई है. बद्रीलाल मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था, उसके परिवार में पत्नी, तीन पुत्रियां और एक पुत्र हैं.

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मृतक की पत्नी शांतिबाई ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि गांव के कुछ लोगों से उनका पुराना विवाद चल रहा था और उन्हें पूर्व में भी जान से मारने की धमकियां दी जा चुकी थीं. रिपोर्ट के अनुसार, 14 जून की रात करीब 11 बजे बद्रीलाल घर लौट रहे थे, तभी आरोपियों ने रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई.

परिजनों का आरोप है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को घर की प्रसाल में छोड़कर फरार हो गए. मृतक की पत्नी ने नन्दुड़ी पत्नी बाबूलाल, बाबूलाल पुत्र देवा, मांगुड़ी पत्नी देवीलाल, तेजा पुत्र बाबूलाल, आशाराम पुत्र भुवान तथा मन्नालाल पुत्र देवा निवासी जहाजपुर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट पेश कर कार्रवाई की मांग की है.

कोतवाली थानाधिकारी शंभूसिंह झाला ने बताया कि मृतक की पत्नी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है. शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस फिलहाल मौत के कारणों और लगाए गए आरोपों की गहनता से पड़ताल कर रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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